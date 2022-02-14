Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.02
Эспаньол
Барселона
22
Футбол. Зарубежный
13.02
Метц
Марсель
12
Футбол. Зарубежный
13.02
Аталанта
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
13.02
Реал Сосьедад
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
13.02
Сассуоло
Рома
22
Футбол. Зарубежный
13.02
Хоффенхайм
Арминия
20
Футбол. Зарубежный
13.02
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
13.02
Ланс
Бордо
32
Футбол. Зарубежный
13.02
Леванте
Бетис
24
Футбол. Зарубежный
13.02
Унион Б
Боруссия Д
03
Футбол. Зарубежный
13.02
Анже
Страсбур
01
Футбол. Зарубежный
13.02
Брест
Труа
51
Футбол. Зарубежный
13.02
Клермон Фут
Сент-Этьен
12
Футбол. Зарубежный
13.02
Нант
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
13.02
Бернли
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
13.02
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
10
Футбол. Зарубежный
13.02
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон
02
Футбол. Зарубежный
13.02
Верона
Удинезе
40
Футбол. Зарубежный
13.02
Дженоа
Салернитана
11
Футбол. Зарубежный
13.02
Эмполи
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
13.02
Алавес
Валенсия
21
Футбол. Зарубежный
13.02
Монако
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
13.02
Милан
Сампдория
10
Все события
Фоторепортажи
15Золотая эстафета
18Россйские лыжники выиграли вторую эстафету за два дня
00:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» спасся от поражения в матче «Аталантой»

«Аталанта» и «Ювентус» сыграли вничью (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Аталанта
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх

Первый мяч забил Руслан Малиновский. На 76-й минуте хозяева исполняли штрафной, Ремо Фройлер откатил мяч украинцу, и тот точно пробил. Войцех Щенсны не смог отразить его удар.

В концовке «Юве» смог отыграться. Гол в активе Данилу. Бразильский защитник забил головой после подачи углового.

«Аталанта» набрала 44 очка. Команда занимает пятое место в турнирной таблице. У «Юве» 46 очков и четвертая позиция.

Аталанта
1:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь