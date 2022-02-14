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06:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Люк де Йонг спас «Барселону» в огненном дерби, «Аталанте» не помог чудо-гол Малиновского, Кудряшов забил с передачи Фернандо

Главные события воскресенья в европейском футболе.

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Источник: Reuters

Англия: неожиданный бомбардир «Ливерпуля»

Футбол

Англия 2021/2022
Тур 25, 13.02.2022, 17:00

Бернли0Ливерпуль1

В гости к аутсайдеру пытающийся не дать умереть чемпионской интриге «Ливерпуль» приехал в привычном составе — с Мане и Салахом на флангах атаки.

Но открыли счет не звезды, а главный трудяга центральной зоны Фабинью, причем в очередной раз успех красным принесла подача углового.

Бразилец же с пятью мячами сейчас самый результативный игрок «Ливерпуля» в календарном году. И его очередного успеха хватило, чтобы мерсисайдцы закрепились на втором месте. При нынешнем отрыве в четыре очка у команды Юргена Клоппа есть в запасе отложенный матч.

Футбол

Англия 2021/2022
Тур 25, 13.02.2022, 17:00

Тоттенхэм Хотспур0Вулверхэмптон2

Еще недавно «Тоттенхэм» называли скрытым фаворитом в борьбе за место в лигочемпионской четверке, однако само по себе наличие большого количества отложенных матчей ничего не гарантирует. Их еще нужно выиграть, а эту неделю «шпоры» провалили. Сначала в концовке растеряли преимущество в счете против «Саутгемптона», в воскресенье же начали игру с «Вулверхэмптоном» с двух пропущенных к 18-й минуте мячей.

Для прагматичных «волков» в версии Бруну Лаже — это фантастическая результативность по итогам первого тайма, так что лондонцам не хватило сил на чудо: они никогда не выигрывали в АПЛ в такой ситуации. У «Тоттенхэма» еще есть возможность переломить ситуацию в таблице, однако Антонио Конте, который впервые с 2009 года проиграл три матча подряд, нужно срочно вносить коррективы, или поезд в направлении главного еврокубка отправится без «шпор».

Футбол

Англия 2021/2022
Тур 25, 13.02.2022, 19:30

Лестер2Вест Хэм Юнайтед2

Что подсластило «Тоттенхэму» горькую пилюлю, так это потеря очков «Вест Хэмом», который идет на четвертом месте, но с форой в пять баллов провел на три матча больше «шпор». «Молотобойцы» включили в заявку на игру Зума, который вызвал гнев защитников животных после появления в сети видео, где француз пинает ногой своего кота. Клуб уже обвиняли в том, что он слишком поздно среагировал на случившееся, и сейчас каждый выход защитника на поле вызывает вопросы.

Однако за 15 минут до стартового свистка Зума вывели из состава, и Дэвид Мойес объяснил данное решение проблемами с пищеварением. Возможно, так и было, только осадок остается. Впрочем, эмоциональная и драматичная по сюжету игра все же заставила говорить о футболе и персонально о полузащитнике «Вест Хэма» Боэуне, который открыл счет и уже в компенсированное время ассистировал спасшему гостей от поражения Доусону.

После Boxing day любимый футболист Леонида Слуцкого времен работы в «Халле» в десяти матчах забил 7 мячей и отдал 4 результативных передачи. Что касается выходцев из РПЛ, то Крал снова просидел весь матч на скамейке в компании украинца Ярмоленко, а Влашич вышел на замену на 79-й минуте.

Испания: «Бетис» хорош перед «Зенитом»

Футбол

Испания 2021/2022
Тур 24, 13.02.2022, 18:15

Леванте2Бетис4

В последнем матче перед встречей с «Зенитом» в плей-офф Лиги Европы «Бетис» размялся на безнадежном аутсайдере. При этом Мануэль Пеллегрини провел частичную ротацию состава даже в отсутствие заболевшего Каналеса и Гвидо Родригеса. В частности, на скамейке начал игру один из лучших бомбардиров андалусийцев Хуанми. Но разве это проблема, когда по голу могут забить два опорных полузащитника — Эдгар Гонсалес и находящийся в блестящей форме Виллиам Карвалью?

Правда, в какой-то момент «Бетис» расслабился, и в начале второго тайма 3:0 превратились в 3:2. Однако интрига по-настоящему так и не ожила, а убил ее блестящий по исполнению штрафной Фекира. Для «Зенита» хорошо, что француз пропустит матч в Санкт-Петербурге из-за дисквалификации. Но легко точно не будет, а к ответной игре на «Бенито Вильямарин» Фекир снова будет в распоряжении тренерского штаба «Бетиса».

Футбол

Испания 2021/2022
Тур 24, 13.02.2022, 23:00

Эспаньол2Барселона2

«Барселона» произвела очень мощное впечатление в первом матче по окончании зимней трансферной кампании и ярко начала воскресную игру. Настолько, что Педри, выбросившись на подачу Альбы, отличился на 74-й секунде и стал автором самого быстрого гола в каталонских дерби в XXI веке.

Перевес сине-гранатовых был заметным, и в каких-то эпизодах «Эспаньол» выручала только блестящая игра в воротах Диего Лопеса. И, кажется, голкипер вдохновил «попугаев» на эффектный ответ в концовке первого тайма. Обводящий удар Дардера получился столь блестящим по исполнению, что у Тер Штегена не было ни одного шанса, а Педри не хватило опыта, чтобы заблокировать атаку хозяев.

Как раз молодость оказалась ключевым фактором в этот вечер. Она могла сыграть в пользу «Барсы», однако легкое касание мяча находившегося за линией офсайда Френки де Йонга привело к отмене эффектного гола Гави. А за этим последовала едва не ставшая роковой дикая позиционная ошибка Эрика Гарсии, который то ли плохо просчитал траекторию передачи Дардера, то ли надеялся поймать в офсайдную ловушку Рауля Де Томаса.

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Лучший снайпер хозяев не мог не воспользоваться таким подарком и к результативной передаче добавил едва не оказавшийся победным гол. В этот счет «Эспаньол» вгрызся зубами. Так отчаянно, что 20-летний Меламед, несмотря на щуплость и небольшой рост (173), устроил схватку с Пике, что обернулось обоюдным удалением. В хоккее такие вещи порой вдохновляют, а в футболе на разреженном пространстве класс «Барсы» сказался. И заодно сработала отчаянная ставка на подачи в штрафную, одну из которых в фирменном стиле на шестой компенсированной минуте завершил Люк де Йонг.

Это уже магия голландского гренадера и дерби, в которых сине-гранатовые не уступают на протяжении 24 матчей (+18=6). Воскресная ничья позволила им сравняться по очкам с «Атлетико» и благодаря лучшей разности мячей подняться на четвертое место.

Италия: «Милан» — первый в серии А

Футбол

Италия 2021/2022
Тур 25, 13.02.2022, 14:30

Милан1Сампдория0

«Милан» по итогам первого матча дня вышел в лидеры примерно с такой же легкостью, как был открыт счет. Голкипер Меньян сильно выбил мяч в зону левого нападающего, а там Рафаэл Леау промчался мимо оторопевшего защитника и забил с острого угла. Интересно, что вратари «россонери» не отдавали результативных передач в серии А уже 15 лет, когда отличился бразилец Дида.

Скромный счет не должен вводить в заблуждение — перевес красно-черных был ощутимым, и тот же Жиру едва не сотворил очередной шедевр, исполнив удар боковыми «ножницами». А Стефано Пиоли назвал прошедшую неделю идеальной. По словам тренера серия побед над «Интером», «Лацио» (в кубке) и «Сампдорией» — показатель того, что команда остается собой, независимо от соперника, и она стала лучше в сравнении с прошлым сезоном.

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Футбол

Италия 2021/2022
Тур 25, 13.02.2022, 22:45

Аталанта1Ювентус1

В субботу в серии А «Наполи» и «Интер» спорили за лидерство, а сутки спустя в Бергамо на кону стояло место в лигочемпионском квартете. И начало игры скорее осталось за находящимся в хорошем тонусе «Ювентусом», однако Дибала из хорошей позиции не докрутил мяч в угол. А потом оборона «Старой синьоры» начала давать сбои.

В одном эпизоде туринцев простили, не забив от угла площади ворот. Потом Щенсны перестарался, убежав страховать защитников, и Муриэль с фланга не смог забить в пустые ворота. Вратарю сборной Польши повезло дважды, так как ВАР проверял его действия в единоборстве с Копмайнерсом и не увидел там никакого криминала. Наконец, в конце тайма у «Аталанты» был выход «3 в 2», который испортил пробивший в защитника Бога.

Вторая половина матча больше напоминала раскачивание на качелях. Очень эмоциональное и со взаимными шансами на успех. Главное было с толком ими распорядиться, и лучше остальных это удалось Малиновскому. Украинец сам заработал штрафной, и сам после розыгрыша с Фройлером по невероятно крутой траектории отправил мяч в дальний угол. Это настоящий класс, ведь ни один игрок в итальянском чемпионате не забивал с дальней дистанции чаще отличившегося пять раз Малиновского. И если бы Хатебур с его передачи попал в створ, а не в перекладину, шансов у гостей уже не осталось бы.

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И не важно, что там мог быть небольшой офсайд — такие моменты нужно реализовывать. В противном случае наказание неизбежно, что и доказал Данилу, блестящим ударом головой замкнувший поданный Дибалой угловой на второй добавленной минуте. Проблемы «Аталанты», которая не побеждает дома с 30 ноября, продолжаются, а для оставшейся четвертой команды Массимилиано Аллегри эта ничья равносильна победе.

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Германия: Ройс реанимировал Дортмунд

Футбол

Германия 2021/2022
Тур 22, 13.02.2022, 17:30

Унион Б0Боруссия Д3

Дортмундцы по-прежнему играют без Холанна. Но если в прошлом туре «Боруссия» была разбита на своем поле набравшим ход «Байером» (2:5), то в Берлине все пошло по сценарию Марко Розе. Даже удивляла легкость, с которой замахнувшийся на попадание в Лигу чемпионов «Унион» за семь минут получил два гола от Ройса. Первый удар капитана принес ему 150-й гол в черно-желтой форме. Второй — почти нокаутировал берлинцев. Все попытки хозяев разбились о блестяще сыгравшего в воротах Кобеля, единственный гол «Униона» отменили из-за вмешательства ВАР, а точный удар Рафаэла Геррейру окончательно успокоил игру. Это, конечно, еще не полноценная интрига, но отставание «шмелей» от сенсационно оступившейся накануне «Баварии» сократилось до шести очков.

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Турция: бывшие спартаковцы спасают «Антальяспор»

«Антальяспор» — «Фатих Карагюмрюк» — 3:0
Голы: Фернандо, 16. Кудряшов, 30. Мехмеди, 85.

В этом сезоне в турецкой суперлиге дважды забивал выступающий за «Гиресунспор» Сулейманов, а теперь лицевой счет удалось открыть защитнику «Антальяспора» Кудряшову. Голы для него в принципе неординарное событие, и в прошлый раз он отправлял мяч в ворота соперника в августе 2019 года — еще в составе «Сочи». Но, возможно, сейчас скрытые таланты проявятся с приходом в «Антальяспор» Фернандо?

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Именно чемпион России в составе «Спартака» ассистировал Кудряшову, который прицельно пробил головой при розыгрыше корнера, а до этого бразилец сам открыл счет, с дальней дистанции закрутив мяч в угол. Но скорее результативной игры стоит ждать от еще одного экс-спартаковца — Луиза Адриану. Он успел провести два матча за свою новую команду, которая одержала важнейшую победу и на два очка оторвалась от зоны вылета, где сейчас находится Шапи и его «Гиресунспор».

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Статистика дня

1-й мяч за «Фейеноорд» забил арендованный у «Спартака» полузащитник Хендрикс.

1-й в истории лиги 1 командой, забившей 200 мячей в ворота одного соперника, стал «Марсель». Исторический гол в ворота «Метца» записал на свой счет нападающий сборной Польши Милик.

2 гола в четырех матчах за «Ньюкасл» забил защитник сборной Англии Триппьер. Столько же, сколько за 200 предыдущих игра за «Тоттенхэм» и «Атлетико».

6 пенальти реализовал в этом сезоне нападающий «Алавеса» Хоселу. В чемпионатах топ-5 такие же показатели у Бен Йеддера («Монако») и Жоржиньо («Челси»).

19 очков набрал в текущем чемпионате Голландии АЗ в матчах, где команда из Алкмара уступала в счете.

603 дня не забивал в ла лиге полузащитник «Реал Сосьедад» Рафинья, которого баски в январе арендовали у «ПСЖ».

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