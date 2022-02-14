Люк де Йонг спас «Барселону» в огненном дерби, «Аталанте» не помог чудо-гол Малиновского, Кудряшов забил с передачи Фернандо

Англия: неожиданный бомбардир «Ливерпуля»

Футбол Англия 2021/2022 Тур 25, 13.02.2022, 17:00 Бернли 0 Ливерпуль 1

В гости к аутсайдеру пытающийся не дать умереть чемпионской интриге «Ливерпуль» приехал в привычном составе — с Мане и Салахом на флангах атаки.

Но открыли счет не звезды, а главный трудяга центральной зоны Фабинью, причем в очередной раз успех красным принесла подача углового.

Бразилец же с пятью мячами сейчас самый результативный игрок «Ливерпуля» в календарном году. И его очередного успеха хватило, чтобы мерсисайдцы закрепились на втором месте. При нынешнем отрыве в четыре очка у команды Юргена Клоппа есть в запасе отложенный матч.

Футбол Англия 2021/2022 Тур 25, 13.02.2022, 17:00 Тоттенхэм Хотспур 0 Вулверхэмптон 2

Еще недавно «Тоттенхэм» называли скрытым фаворитом в борьбе за место в лигочемпионской четверке, однако само по себе наличие большого количества отложенных матчей ничего не гарантирует. Их еще нужно выиграть, а эту неделю «шпоры» провалили. Сначала в концовке растеряли преимущество в счете против «Саутгемптона», в воскресенье же начали игру с «Вулверхэмптоном» с двух пропущенных к 18-й минуте мячей.

Для прагматичных «волков» в версии Бруну Лаже — это фантастическая результативность по итогам первого тайма, так что лондонцам не хватило сил на чудо: они никогда не выигрывали в АПЛ в такой ситуации. У «Тоттенхэма» еще есть возможность переломить ситуацию в таблице, однако Антонио Конте, который впервые с 2009 года проиграл три матча подряд, нужно срочно вносить коррективы, или поезд в направлении главного еврокубка отправится без «шпор».

Футбол Англия 2021/2022 Тур 25, 13.02.2022, 19:30 Лестер 2 Вест Хэм Юнайтед 2

Что подсластило «Тоттенхэму» горькую пилюлю, так это потеря очков «Вест Хэмом», который идет на четвертом месте, но с форой в пять баллов провел на три матча больше «шпор». «Молотобойцы» включили в заявку на игру Зума, который вызвал гнев защитников животных после появления в сети видео, где француз пинает ногой своего кота. Клуб уже обвиняли в том, что он слишком поздно среагировал на случившееся, и сейчас каждый выход защитника на поле вызывает вопросы.

Однако за 15 минут до стартового свистка Зума вывели из состава, и Дэвид Мойес объяснил данное решение проблемами с пищеварением. Возможно, так и было, только осадок остается. Впрочем, эмоциональная и драматичная по сюжету игра все же заставила говорить о футболе и персонально о полузащитнике «Вест Хэма» Боэуне, который открыл счет и уже в компенсированное время ассистировал спасшему гостей от поражения Доусону.

После Boxing day любимый футболист Леонида Слуцкого времен работы в «Халле» в десяти матчах забил 7 мячей и отдал 4 результативных передачи. Что касается выходцев из РПЛ, то Крал снова просидел весь матч на скамейке в компании украинца Ярмоленко, а Влашич вышел на замену на 79-й минуте.

Испания: «Бетис» хорош перед «Зенитом»

Футбол Испания 2021/2022 Тур 24, 13.02.2022, 18:15 Леванте 2 Бетис 4

В последнем матче перед встречей с «Зенитом» в плей-офф Лиги Европы «Бетис» размялся на безнадежном аутсайдере. При этом Мануэль Пеллегрини провел частичную ротацию состава даже в отсутствие заболевшего Каналеса и Гвидо Родригеса. В частности, на скамейке начал игру один из лучших бомбардиров андалусийцев Хуанми. Но разве это проблема, когда по голу могут забить два опорных полузащитника — Эдгар Гонсалес и находящийся в блестящей форме Виллиам Карвалью?

Правда, в какой-то момент «Бетис» расслабился, и в начале второго тайма 3:0 превратились в 3:2. Однако интрига по-настоящему так и не ожила, а убил ее блестящий по исполнению штрафной Фекира. Для «Зенита» хорошо, что француз пропустит матч в Санкт-Петербурге из-за дисквалификации. Но легко точно не будет, а к ответной игре на «Бенито Вильямарин» Фекир снова будет в распоряжении тренерского штаба «Бетиса».

Футбол Испания 2021/2022 Тур 24, 13.02.2022, 23:00 Эспаньол 2 Барселона 2

«Барселона» произвела очень мощное впечатление в первом матче по окончании зимней трансферной кампании и ярко начала воскресную игру. Настолько, что Педри, выбросившись на подачу Альбы, отличился на 74-й секунде и стал автором самого быстрого гола в каталонских дерби в XXI веке.

Перевес сине-гранатовых был заметным, и в каких-то эпизодах «Эспаньол» выручала только блестящая игра в воротах Диего Лопеса. И, кажется, голкипер вдохновил «попугаев» на эффектный ответ в концовке первого тайма. Обводящий удар Дардера получился столь блестящим по исполнению, что у Тер Штегена не было ни одного шанса, а Педри не хватило опыта, чтобы заблокировать атаку хозяев.

Как раз молодость оказалась ключевым фактором в этот вечер. Она могла сыграть в пользу «Барсы», однако легкое касание мяча находившегося за линией офсайда Френки де Йонга привело к отмене эффектного гола Гави. А за этим последовала едва не ставшая роковой дикая позиционная ошибка Эрика Гарсии, который то ли плохо просчитал траекторию передачи Дардера, то ли надеялся поймать в офсайдную ловушку Рауля Де Томаса.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ7qlT0AzDS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ7qlT0AzDS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ7qlT0AzDS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучший снайпер хозяев не мог не воспользоваться таким подарком и к результативной передаче добавил едва не оказавшийся победным гол. В этот счет «Эспаньол» вгрызся зубами. Так отчаянно, что 20-летний Меламед, несмотря на щуплость и небольшой рост (173), устроил схватку с Пике, что обернулось обоюдным удалением. В хоккее такие вещи порой вдохновляют, а в футболе на разреженном пространстве класс «Барсы» сказался. И заодно сработала отчаянная ставка на подачи в штрафную, одну из которых в фирменном стиле на шестой компенсированной минуте завершил Люк де Йонг.

Это уже магия голландского гренадера и дерби, в которых сине-гранатовые не уступают на протяжении 24 матчей (+18=6). Воскресная ничья позволила им сравняться по очкам с «Атлетико» и благодаря лучшей разности мячей подняться на четвертое место.

Италия: «Милан» — первый в серии А

Футбол Италия 2021/2022 Тур 25, 13.02.2022, 14:30 Милан 1 Сампдория 0

«Милан» по итогам первого матча дня вышел в лидеры примерно с такой же легкостью, как был открыт счет. Голкипер Меньян сильно выбил мяч в зону левого нападающего, а там Рафаэл Леау промчался мимо оторопевшего защитника и забил с острого угла. Интересно, что вратари «россонери» не отдавали результативных передач в серии А уже 15 лет, когда отличился бразилец Дида.

Скромный счет не должен вводить в заблуждение — перевес красно-черных был ощутимым, и тот же Жиру едва не сотворил очередной шедевр, исполнив удар боковыми «ножницами». А Стефано Пиоли назвал прошедшую неделю идеальной. По словам тренера серия побед над «Интером», «Лацио» (в кубке) и «Сампдорией» — показатель того, что команда остается собой, независимо от соперника, и она стала лучше в сравнении с прошлым сезоном.

Футбол Италия 2021/2022 Тур 25, 13.02.2022, 22:45 Аталанта 1 Ювентус 1

В субботу в серии А «Наполи» и «Интер» спорили за лидерство, а сутки спустя в Бергамо на кону стояло место в лигочемпионском квартете. И начало игры скорее осталось за находящимся в хорошем тонусе «Ювентусом», однако Дибала из хорошей позиции не докрутил мяч в угол. А потом оборона «Старой синьоры» начала давать сбои.

В одном эпизоде туринцев простили, не забив от угла площади ворот. Потом Щенсны перестарался, убежав страховать защитников, и Муриэль с фланга не смог забить в пустые ворота. Вратарю сборной Польши повезло дважды, так как ВАР проверял его действия в единоборстве с Копмайнерсом и не увидел там никакого криминала. Наконец, в конце тайма у «Аталанты» был выход «3 в 2», который испортил пробивший в защитника Бога.

Вторая половина матча больше напоминала раскачивание на качелях. Очень эмоциональное и со взаимными шансами на успех. Главное было с толком ими распорядиться, и лучше остальных это удалось Малиновскому. Украинец сам заработал штрафной, и сам после розыгрыша с Фройлером по невероятно крутой траектории отправил мяч в дальний угол. Это настоящий класс, ведь ни один игрок в итальянском чемпионате не забивал с дальней дистанции чаще отличившегося пять раз Малиновского. И если бы Хатебур с его передачи попал в створ, а не в перекладину, шансов у гостей уже не осталось бы.

И не важно, что там мог быть небольшой офсайд — такие моменты нужно реализовывать. В противном случае наказание неизбежно, что и доказал Данилу, блестящим ударом головой замкнувший поданный Дибалой угловой на второй добавленной минуте. Проблемы «Аталанты», которая не побеждает дома с 30 ноября, продолжаются, а для оставшейся четвертой команды Массимилиано Аллегри эта ничья равносильна победе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ7wCShovC2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ7wCShovC2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ7wCShovC2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus (@juventus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Германия: Ройс реанимировал Дортмунд

Футбол Германия 2021/2022 Тур 22, 13.02.2022, 17:30 Унион Б 0 Боруссия Д 3

Дортмундцы по-прежнему играют без Холанна. Но если в прошлом туре «Боруссия» была разбита на своем поле набравшим ход «Байером» (2:5), то в Берлине все пошло по сценарию Марко Розе. Даже удивляла легкость, с которой замахнувшийся на попадание в Лигу чемпионов «Унион» за семь минут получил два гола от Ройса. Первый удар капитана принес ему 150-й гол в черно-желтой форме. Второй — почти нокаутировал берлинцев. Все попытки хозяев разбились о блестяще сыгравшего в воротах Кобеля, единственный гол «Униона» отменили из-за вмешательства ВАР, а точный удар Рафаэла Геррейру окончательно успокоил игру. Это, конечно, еще не полноценная интрига, но отставание «шмелей» от сенсационно оступившейся накануне «Баварии» сократилось до шести очков.

Турция: бывшие спартаковцы спасают «Антальяспор»

«Антальяспор» — «Фатих Карагюмрюк» — 3:0

Голы: Фернандо, 16. Кудряшов, 30. Мехмеди, 85.

В этом сезоне в турецкой суперлиге дважды забивал выступающий за «Гиресунспор» Сулейманов, а теперь лицевой счет удалось открыть защитнику «Антальяспора» Кудряшову. Голы для него в принципе неординарное событие, и в прошлый раз он отправлял мяч в ворота соперника в августе 2019 года — еще в составе «Сочи». Но, возможно, сейчас скрытые таланты проявятся с приходом в «Антальяспор» Фернандо?

Именно чемпион России в составе «Спартака» ассистировал Кудряшову, который прицельно пробил головой при розыгрыше корнера, а до этого бразилец сам открыл счет, с дальней дистанции закрутив мяч в угол. Но скорее результативной игры стоит ждать от еще одного экс-спартаковца — Луиза Адриану. Он успел провести два матча за свою новую команду, которая одержала важнейшую победу и на два очка оторвалась от зоны вылета, где сейчас находится Шапи и его «Гиресунспор».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ60bmDMzLX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ60bmDMzLX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ60bmDMzLX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Fraport TAV Antalyaspor (@antalyaspor)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Статистика дня

1-й мяч за «Фейеноорд» забил арендованный у «Спартака» полузащитник Хендрикс.

1-й в истории лиги 1 командой, забившей 200 мячей в ворота одного соперника, стал «Марсель». Исторический гол в ворота «Метца» записал на свой счет нападающий сборной Польши Милик.

2 гола в четырех матчах за «Ньюкасл» забил защитник сборной Англии Триппьер. Столько же, сколько за 200 предыдущих игра за «Тоттенхэм» и «Атлетико».

6 пенальти реализовал в этом сезоне нападающий «Алавеса» Хоселу. В чемпионатах топ-5 такие же показатели у Бен Йеддера («Монако») и Жоржиньо («Челси»).

19 очков набрал в текущем чемпионате Голландии АЗ в матчах, где команда из Алкмара уступала в счете.