Экс-форвард «Фиорентины» вернулся в футбол после отбытия 12-летней дисквалификации за употребление кокаина

Флаки провел всю свою профессиональную карьеру, играя в Серии А и Серии В, и забив 135 голов за «Фиорентину», «Бари», «Анкону», «Сампдорию», «Эмполи» и «Брешию». Франческо также представлял Италию на молодежном уровне.

Флаки имел проблемы с дисциплиной во время карьеры. Он получал штраф за игру на тотализаторе. В январе 2007 года он получил 16-месячную дисквалификацию после того, как в его организме были обнаружены следы кокаина. Отстранение позже было продлено до двух лет. Всего через 12 месяцев после своего возвращения Флаки снова был дисквалифицирован, вновь за кокаин. Футболист тогда получил 12-летнюю дисквалификацию от Итальянской федерации футбола, фактически завершив свою игровую карьеру в возрасте 34 лет.