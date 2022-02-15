Защитника «Порту» Пепе могут дисквалифицировать на срок до двух лет

Инцидент произошел 11 февраля, где после финального свистка на поле произошла массовая потасовка, в ходе которой Пепе ударил ногой директора соперника. По информации A Bola, 38-летний португалец может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет.