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07:19 (мск), источник: Sport24

Защитника «Порту» Пепе могут дисквалифицировать на срок до двух лет

Защитник «Порту» Пепе может получить серьезную дисквалификацию за удар ногой директора «Спортинга».

Порту
Спортинг
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Источник: Reuters
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Инцидент произошел 11 февраля, где после финального свистка на поле произошла массовая потасовка, в ходе которой Пепе ударил ногой директора соперника. По информации A Bola, 38-летний португалец может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет.

Также отмечается, что такое же наказание может грозить полузащитнику «Спортинга» Бруно Табате, который толкнул директора «Порту».

«Порту» с 60 очками в 22 матчах возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии. «Спортинг» (54) располагается на второй строчке.

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