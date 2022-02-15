Защитника «Порту» Пепе могут дисквалифицировать на срок до двух лет
Защитник «Порту» Пепе может получить серьезную дисквалификацию за удар ногой директора «Спортинга».
Порту
Спортинг
Инцидент произошел 11 февраля, где после финального свистка на поле произошла массовая потасовка, в ходе которой Пепе ударил ногой директора соперника. По информации A Bola, 38-летний португалец может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет.
Также отмечается, что такое же наказание может грозить полузащитнику «Спортинга» Бруно Табате, который толкнул директора «Порту».
«Порту» с 60 очками в 22 матчах возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии. «Спортинг» (54) располагается на второй строчке.