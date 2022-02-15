«Кайрат» крупно проиграл киевскому «Динамо»
Алматинский «Кайрат» был разгромлен в товарищеском матче киевским «Динамо», передает корреспондент Vesti.kz.
Кайрат
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Алматинский «Кайрат» был разгромлен в товарищеском матче киевским «Динамо», передает корреспондент Vesti.kz.
Матч закончился со счетом 0:4. В первом тайме автоголом отметился Дамир Касабулат, а во втором тайме отличились Александр Сирота, Виктор Цыганков и Владислав Кулач.
«Кайрат» начинал встречу в следующем составе: Устименко (вратарь), Астанов, Буранчиев, Баньяк, Касабулат, Гуральски, Крачковский, Сейдахмет, Алыкулов, Усенов и Швырев.
В параллельном матче «Актобе» уступил российской «Томи». Победный гол был забит во втором тайме.
Стартовый состав «Актобе»: Покатилов (вратарь), Кыбырай, Рафаэль, Шина, Адукор, Жулпа, Кенесов, Логвиненко, Маляров, Темирхан и Шомко.