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19:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» крупно проиграл киевскому «Динамо»

Алматинский «Кайрат» был разгромлен в товарищеском матче киевским «Динамо», передает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
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Матч закончился со счетом 0:4. В первом тайме автоголом отметился Дамир Касабулат, а во втором тайме отличились Александр Сирота, Виктор Цыганков и Владислав Кулач.

«Кайрат» начинал встречу в следующем составе: Устименко (вратарь), Астанов, Буранчиев, Баньяк, Касабулат, Гуральски, Крачковский, Сейдахмет, Алыкулов, Усенов и Швырев.

В параллельном матче «Актобе» уступил российской «Томи». Победный гол был забит во втором тайме.

Стартовый состав «Актобе»: Покатилов (вратарь), Кыбырай, Рафаэль, Шина, Адукор, Жулпа, Кенесов, Логвиненко, Маляров, Темирхан и Шомко.

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