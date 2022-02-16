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01:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Брайтоном»

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Брайтон» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии — 2:0.

Манчестер Юнайтед
БрайтонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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На 51-й минуте встречи Криштиану Роналду открыл счет и прервал свою безголевую серию. На 7-й добавленной минуте Бруну Фернандеш удвоил преимущество команды.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ — 43 очка. «Брайтон» располагается на 9-й строчке — 33 очка.

В выходные «МЮ» встретится с «Лидсом» (20 февраля, 17.00). «Брайтон» сыграет против «Бернли» (19 февраля, 18.00).

Манчестер Юнайтед
2:0
Первый тайм: 0:0
Брайтон
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