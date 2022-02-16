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18:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» подписала чемпиона КПЛ из Франции

ФК «Астана» объявила о заключении контракта с французским полузащитником Жереми Манзорро, сообщает корреспондент Vesti.kz. 30-летний игрок перешел в столичный клуб на правах свободного агента.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Свою футбольную карьеру он начинал в составе французского «Реймса», дебютировав за команду в 2010 году. Вскоре он перебрался в чемпионат Болгарии, где за «Черноморец» и софийскую «Славию» в общей сложности сыграл 80 игр, забил 16 голов и отдал 12 передач.

В 2018 году становился чемпионом Литвы вместе с «Судувой», а уже в следующем сезоне завоевал серебряные медали высшей лиги в стане «Жальгириса».

Впервые в Казахстан он попал 2019 году, выступая за павлодарский «Иртыш». Последние два сезона он представлял костанайский «Тобол», с которым в сезоне-2021 завоевал чемпионство, сыграв за команду 44 матча, забил семь голов и отдал семь ассистов.

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