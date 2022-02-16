«Астана» подписала чемпиона КПЛ из Франции

Свою футбольную карьеру он начинал в составе французского «Реймса», дебютировав за команду в 2010 году. Вскоре он перебрался в чемпионат Болгарии, где за «Черноморец» и софийскую «Славию» в общей сложности сыграл 80 игр, забил 16 голов и отдал 12 передач.
В 2018 году становился чемпионом Литвы вместе с «Судувой», а уже в следующем сезоне завоевал серебряные медали высшей лиги в стане «Жальгириса».
Впервые в Казахстан он попал 2019 году, выступая за павлодарский «Иртыш». Последние два сезона он представлял костанайский «Тобол», с которым в сезоне-2021 завоевал чемпионство, сыграв за команду 44 матча, забил семь голов и отдал семь ассистов.