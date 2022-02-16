Европейский клуб объявил о переходе игрока сборной Казахстана
Армянский «Пюник» заключил контракт с казахстанским футболистом Геворгом Наджаряном, сообщает пресс-служба ереванского клуба.
Казахстан
ПюникЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Армянский «Пюник» заключил контракт с казахстанским футболистом Геворгом Наджаряном, сообщает пресс-служба ереванского клуба.
В последние годы Наджарян выступал за «Шахтер», воспитанником которого он является. В КПЛ-2021 он провел 19 матчей и забил один гол.
Кроме того, в карьере Наджаряна была «Астана».
Также он выступал за молодежную сборную Казахстана и провел одну встречу в составе национальной команды.