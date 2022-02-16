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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

Европейский клуб объявил о переходе игрока сборной Казахстана

Армянский «Пюник» заключил контракт с казахстанским футболистом Геворгом Наджаряном, сообщает пресс-служба ереванского клуба.

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ПюникЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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В последние годы Наджарян выступал за «Шахтер», воспитанником которого он является. В КПЛ-2021 он провел 19 матчей и забил один гол.

Кроме того, в карьере Наджаряна была «Астана».

Также он выступал за молодежную сборную Казахстана и провел одну встречу в составе национальной команды.

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