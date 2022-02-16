Лидер «Кайрата» нашел другой клуб в КПЛ

Ранее Абикен тренировался с дублем «Кайрата» и не полетел на сборы основной команды в Турцию. «Аксу» арендует Абикена сроком на один год. Ранее в команду перешел другой экс-игрок «Кайрата» Гафуржан Суюмбаев.