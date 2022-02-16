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19:47 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Кайрата» нашел другой клуб в КПЛ

Полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана Айбол Абикен продолжит карьеру в «Аксу», сообщает Meta-ratings.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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17 февраля футболист прибудет в расположение павлодарцев, проводящих сборы в Турции.

Ранее Абикен тренировался с дублем «Кайрата» и не полетел на сборы основной команды в Турцию. «Аксу» арендует Абикена сроком на один год. Ранее в команду перешел другой экс-игрок «Кайрата» Гафуржан Суюмбаев.

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