Лидер «Кайрата» нашел другой клуб в КПЛ
Полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана Айбол Абикен продолжит карьеру в «Аксу», сообщает Meta-ratings.kz.
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Полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана Айбол Абикен продолжит карьеру в «Аксу», сообщает Meta-ratings.kz.
17 февраля футболист прибудет в расположение павлодарцев, проводящих сборы в Турции.
Ранее Абикен тренировался с дублем «Кайрата» и не полетел на сборы основной команды в Турцию. «Аксу» арендует Абикена сроком на один год. Ранее в команду перешел другой экс-игрок «Кайрата» Гафуржан Суюмбаев.