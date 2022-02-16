Владелец «Кайрата» пообещал построить стадион
Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев пообещал построить стадион, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев пообещал построить стадион, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Владелец алматинского клуба, отвечая на вопросы подписчиков, написал об этом в комментариях под своей же публикацией в Instagram, посвященной переходу Нуралы Алипа в «Зенит».
Отметим, что сейчас «Кайрат» принимает соперников на «Центральном» стадионе Алматы, вмещающим 23 тысячи 800 зрителей. Арена была построена в 1958 году.