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21:16 (мск), источник: Vesti.kz

Владелец «Кайрата» пообещал построить стадион

Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев пообещал построить стадион, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Владелец алматинского клуба, отвечая на вопросы подписчиков, написал об этом в комментариях под своей же публикацией в Instagram, посвященной переходу Нуралы Алипа в «Зенит».

Отметим, что сейчас «Кайрат» принимает соперников на «Центральном» стадионе Алматы, вмещающим 23 тысячи 800 зрителей. Арена была построена в 1958 году.

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