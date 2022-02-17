Так играть с «Баварией» — прекрасно. Пожалуйста, оставьте «Зальцбург» в Лиге чемпионов

После жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов в декабре казалось, что «Бавария» одной ногой в четвертьфинале. Вместо потенциальных «ПСЖ», «Атлетико» или «Челси» мюнхенцам попался «Ред Булл Зальцбург». Весёлая команда, но и близко не конкурент для «Баварии». А оказалось, что ещё какой конкурент!

Как известно, в Бундеслиге в среднем очень высокий темп игры. Но даже доминирующей там «Баварии» игра с «Зальцбургом» далась очень тяжело. Так, как мюнхенцам не было уже давно. Австрийцы врубили такой темп, что защитникам «Баварии» то и дело приходилось в панике мчаться назад за реактивными нападающими соперника.

Уже на 12-й минуте у «Зальцбурга» случилась потеря. Из-за травмы пришлось менять Ноа Окафора. Но это был тот случай, когда несчастье обернулось в плюс. Вышедший нападающий Чуквубуйке Адаму спустя девять минут вонзил мяч в сетку с такой уверенностью, будто это он — Роберт Левандовски, а за «Баварию» играет самозванец. А парню всего 20 лет!

Главный вывод по первому тайму: «Зальцбург» прекрасен. Такая команда просто жизненно необходима в плей-офф Лиги чемпионов. Бонусное наблюдение: сходство главных тренеров Маттиаса Яйсле и Юлиана Нагельсмана. На общих планах казалось, что матрица сломалась. Кстати, если бы не спорное решение арбитров, в концовке тайма хозяева могли получить право на пенальти.

Во втором тайме «Бавария» предсказуемо прижала «Зальцбург» и окончательно забрала мяч, но хозяевам это не помешало создать пару острейших моментов — порой спасти не мог даже Ульрайх и из пустых ворот мяч выносил защитник. Но класс Мюнхена всё-таки дал плоды, причём в очень обидный для «Зальцбурга» момент. До исторической победы оставалось несколько минут, но Кингсли Коман затолкал мяч в ворота — 1:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lbz0YZ132I4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, «Бавария» фаворит перед ответным матчем. И была им ещё до первой встречи. Но за такие команды, как «Зальцбург», никогда не стыдно. Наоборот, за них хочется болеть, как за «Аякс», разрывавший Лигу чемпионов несколько лет назад.