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19:15 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Мбаппе отклонил рекордное предложение ПСЖ по зарплате. Футболист готовится перейти в «Реал»

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) не оставляет попыток уговорить нападающего Килиана Мбаппе подписать новый контракт. Действующее соглашение французского форварда заканчивается в июне. Как сообщает Le Parisien, стороны продолжают вести переговоры, но 23-летний Мбаппе уже отклонил два предложении о продлении договора.

ПСЖ
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Источник: Reuters

В частности, руководство ПСЖ предлагало Килиану рекордную зарплату в 45 млн евро после уплаты налогов — ни один футболист мира не получает такого оклада. На данный момент самым высокооплачиваемым игроком является нападающий парижского клуба Лионель Месси. По данным газеты Les Echos, аргентинец получает около 40 млн евро в год.

В начале октября 2021 г. Мбаппе рассказал, что прошлым летом предложение о его трансфере сделал мадридский «Реал», но ПСЖ отказался от сделки. При этом Килиан не скрывает, что намерен перебраться в «Реал» летом 2022 г. уже в статусе свободного агента. Как отмечает Bild, мадридская команда предложила ему зарплату в 50 млн евро в год.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в 160 млн евро. Футболист перешел в ПСЖ из «Монако» в 2017 г. за 145 млн евро. В составе парижской команды он трижды становился чемпионом Франции, выиграл три Кубка и два Суперкубка Франции, а также два Кубка французской лиги. Вместе со сборной Франции Мбаппе победил на чемпионате мира-2018, который прошел в России.

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