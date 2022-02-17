Мбаппе отклонил рекордное предложение ПСЖ по зарплате. Футболист готовится перейти в «Реал»

В частности, руководство ПСЖ предлагало Килиану рекордную зарплату в 45 млн евро после уплаты налогов — ни один футболист мира не получает такого оклада. На данный момент самым высокооплачиваемым игроком является нападающий парижского клуба Лионель Месси. По данным газеты Les Echos, аргентинец получает около 40 млн евро в год.

В начале октября 2021 г. Мбаппе рассказал, что прошлым летом предложение о его трансфере сделал мадридский «Реал», но ПСЖ отказался от сделки. При этом Килиан не скрывает, что намерен перебраться в «Реал» летом 2022 г. уже в статусе свободного агента. Как отмечает Bild, мадридская команда предложила ему зарплату в 50 млн евро в год.