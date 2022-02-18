Джейми Каррагер: «МЮ» ошибся, подписав Роналду. Оставить его будет еще большей ошибкой

«Неоценимый вклад Роналду в победу “Манчестер Юнайтед” в АПЛ над “Брайтоном” (Роналду забил один мяч — прим. Sports.ru) стал еще одним напоминанием о его беспрецедентном аппетите к голам. Но это не меняет реальности: “Манчестер Юнайтед” совершил ошибку, подписав Роналду прошлым летом. Еще большей ошибкой будет сохранить его в следующем сезоне.



Я знаю, насколько спорно это звучит. Легко перечислить множество великолепных качеств Роналду, которые делают его одним из величайших игроков, которых мы видели. Он остается одним из лучших бомбардиров, превратившись в хищника в штрафной, способного забить именно тогда, когда это больше всего нужно его команде — как против “Вильяреала” и “Аталанты”.

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Мои сомнения по поводу трансфера Роналду, которые я впервые высказал прошлым летом, не отражают его талант и карьеру. Они основаны на очевидном контрасте между индивидуальными навыками, которые он привносит в команду, будучи 37-летним, и тем, как развивается тактика.