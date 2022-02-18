Джейми Каррагер: «МЮ» ошибся, подписав Роналду. Оставить его будет еще большей ошибкой
Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» не стоило подписывать Криштиану Роналду.
Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» не стоило подписывать Криштиану Роналду.
«Неоценимый вклад Роналду в победу “Манчестер Юнайтед” в АПЛ над “Брайтоном” (Роналду забил один мяч — прим. Sports.ru) стал еще одним напоминанием о его беспрецедентном аппетите к голам. Но это не меняет реальности: “Манчестер Юнайтед” совершил ошибку, подписав Роналду прошлым летом. Еще большей ошибкой будет сохранить его в следующем сезоне.
Я знаю, насколько спорно это звучит. Легко перечислить множество великолепных качеств Роналду, которые делают его одним из величайших игроков, которых мы видели. Он остается одним из лучших бомбардиров, превратившись в хищника в штрафной, способного забить именно тогда, когда это больше всего нужно его команде — как против “Вильяреала” и “Аталанты”.
Мои сомнения по поводу трансфера Роналду, которые я впервые высказал прошлым летом, не отражают его талант и карьеру. Они основаны на очевидном контрасте между индивидуальными навыками, которые он привносит в команду, будучи 37-летним, и тем, как развивается тактика.
Все доходит до такой степени, что сильнейшие европейские команды хотят иметь определенный профиль «девятки», а в некоторых случаях играть без нее. Учитывая стоимость трансфера такой суперзвезды, как Роналду, с зарплатой примерно 500 тысяч фунтов в неделю — это не очень разумное вложение.
Повторюсь: я говорю о данном этапе его карьеры, не окидывая критическим взглядом и все, чего он достиг. Как могу я или кто-либо другой убедительно критиковать человека, у которого пять побед в Лиге чемпионов и более 800 голов? — написал бывший игрок «Ливерпуля» в колонке для The Telegraph.