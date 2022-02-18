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12:24 (мск), источник: Sports.Ru

Джейми Каррагер: «МЮ» ошибся, подписав Роналду. Оставить его будет еще большей ошибкой

Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» не стоило подписывать Криштиану Роналду.

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Источник: Reuters
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«Неоценимый вклад Роналду в победу “Манчестер Юнайтед” в АПЛ над “Брайтоном” (Роналду забил один мяч — прим. Sports.ru) стал еще одним напоминанием о его беспрецедентном аппетите к голам. Но это не меняет реальности: “Манчестер Юнайтед” совершил ошибку, подписав Роналду прошлым летом. Еще большей ошибкой будет сохранить его в следующем сезоне.

Я знаю, насколько спорно это звучит. Легко перечислить множество великолепных качеств Роналду, которые делают его одним из величайших игроков, которых мы видели. Он остается одним из лучших бомбардиров, превратившись в хищника в штрафной, способного забить именно тогда, когда это больше всего нужно его команде — как против “Вильяреала” и “Аталанты”.

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Мои сомнения по поводу трансфера Роналду, которые я впервые высказал прошлым летом, не отражают его талант и карьеру. Они основаны на очевидном контрасте между индивидуальными навыками, которые он привносит в команду, будучи 37-летним, и тем, как развивается тактика.

Все доходит до такой степени, что сильнейшие европейские команды хотят иметь определенный профиль «девятки», а в некоторых случаях играть без нее. Учитывая стоимость трансфера такой суперзвезды, как Роналду, с зарплатой примерно 500 тысяч фунтов в неделю — это не очень разумное вложение.

Повторюсь: я говорю о данном этапе его карьеры, не окидывая критическим взглядом и все, чего он достиг. Как могу я или кто-либо другой убедительно критиковать человека, у которого пять побед в Лиге чемпионов и более 800 голов? — написал бывший игрок «Ливерпуля» в колонке для The Telegraph.

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