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20:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» разгромно проиграла 13-кратному чемпиону

Футбольный клуб «Астана» провел контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
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Источник: instagram.com/fcshakhtar/

Спарринг-партнером выступил 13-кратный чемпион Украины — донецкий «Шахтер». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «горняков». Отличились Михаил Мудрик (2-я минута), Тете (89-я) и Давид Нерес (90-я).

Напомним, что перед этой игрой казахстанский клуб объявил о переходе Дениса Полякова.

КПЛ-2022 стартует 5 марта. В первом туре астанчане на своем поле примут карагандинский «Шахтер».

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