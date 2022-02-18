«Астана» разгромно проиграла 13-кратному чемпиону

Спарринг-партнером выступил 13-кратный чемпион Украины — донецкий «Шахтер». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «горняков». Отличились Михаил Мудрик (2-я минута), Тете (89-я) и Давид Нерес (90-я).

Напомним, что перед этой игрой казахстанский клуб объявил о переходе Дениса Полякова.