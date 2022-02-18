«Астана» разгромно проиграла 13-кратному чемпиону
Футбольный клуб «Астана» провел контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астана
Шахтер КгЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Футбольный клуб «Астана» провел контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Спарринг-партнером выступил 13-кратный чемпион Украины — донецкий «Шахтер». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «горняков». Отличились Михаил Мудрик (2-я минута), Тете (89-я) и Давид Нерес (90-я).
Напомним, что перед этой игрой казахстанский клуб объявил о переходе Дениса Полякова.
КПЛ-2022 стартует 5 марта. В первом туре астанчане на своем поле примут карагандинский «Шахтер».