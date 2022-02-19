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01:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» и «Торино» сыграли вничью в туринском дерби

«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Ювентус
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Источник: Спорт-Экспресс

На 13-й минуте хозяева открыли счет. Отличился Маттейс де Лигт. Андреа Белотти сравнял результат на 62-й минуте.

«Юве» набрал 47 очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Торино» 33 очка и десятое место.

В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Эмполи», а «Торино» примет «Кальяри».

Ювентус
1:1
Первый тайм: 1:0
Торино
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