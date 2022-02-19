«Милан» готов предложить новый контракт 40-летнему Ибрагимовичу с понижением зарплаты

При этом, форварду будет предложено соглашение с более чем двукратным понижением заработной платы — с нынешних € 7 млн до € 3 млн в год. Однако сумма может измениться, в случае выполнения бонусов — тогда нападающий сможет заработать около € 5 млн в год.

Златан начнёт размышлять о своём будущем после предстоящих матчей плей-офф к ЧМ-2022, которые определят, будет ли Швеция участвовать на мундиале в Катар. В случае квалификации нападающий «Милана» хотел бы принять участие в последнем крупном турнире карьеры, при том, что итальянский клуб может обеспечить ему и игру в Лиге чемпионов.