«Вест Хэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче АПЛ
«Вест Хэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в домашнем матче 26-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.
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«Вест Хэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в домашнем матче 26-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев отличился Крэйг Доусон, у гостей забил Джо Уиллок.
«Вест Хэм» идет на 5-м месте в таблице АПЛ с 42 очками после 26 встреч. «Ньюкасл» занимает 17-ю строчку с 22 очками.