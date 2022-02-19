«Вест Хэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче АПЛ

В составе хозяев отличился Крэйг Доусон, у гостей забил Джо Уиллок.

«Вест Хэм» идет на 5-м месте в таблице АПЛ с 42 очками после 26 встреч. «Ньюкасл» занимает 17-ю строчку с 22 очками.