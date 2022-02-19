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19:38 (мск), источник: Sport24

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче АПЛ

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в домашнем матче 26-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Вест Хэм Юнайтед
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Источник: Reuters

В составе хозяев отличился Крэйг Доусон, у гостей забил Джо Уиллок.

«Вест Хэм» идет на 5-м месте в таблице АПЛ с 42 очками после 26 встреч. «Ньюкасл» занимает 17-ю строчку с 22 очками.

Вест Хэм Юнайтед
1:1
Первый тайм: 1:1
Ньюкасл Юнайтед
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