«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Норвичем»
Сегодня, 20 февраля, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Энфилд» встречались «Ливерпуль» и «Норвич».
Ливерпуль
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Сегодня, 20 февраля, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Энфилд» встречались «Ливерпуль» и «Норвич».
Матч закончился победой домашней команды 3:1.
Счёт в матче 48-й минуте открыл футболист «Норвича» Милот Рашица.
«Ливерпуль» сравнял счёт на 64-й минуте: Садио Мане отличился, забив гол ударом через себя с передачи Константиноса Цимикаса.
На 67-й минуте Мохамед Салах вывел свою команду вперёд после сильного выноса Алисона.
На 81-й минуте новичок мерсисайдцев Луис Диас забил третий гол своей команды с передачи Хендерсона и установил окончательный счёт в матче — 3:1 в пользу «Ливерпуля».