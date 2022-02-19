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21:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Норвичем»

Сегодня, 20 февраля, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Энфилд» встречались «Ливерпуль» и «Норвич».

Ливерпуль
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Источник: AFP 2022
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Матч закончился победой домашней команды 3:1.

Счёт в матче 48-й минуте открыл футболист «Норвича» Милот Рашица.

«Ливерпуль» сравнял счёт на 64-й минуте: Садио Мане отличился, забив гол ударом через себя с передачи Константиноса Цимикаса.

На 67-й минуте Мохамед Салах вывел свою команду вперёд после сильного выноса Алисона.

На 81-й минуте новичок мерсисайдцев Луис Диас забил третий гол своей команды с передачи Хендерсона и установил окончательный счёт в матче — 3:1 в пользу «Ливерпуля».

Ливерпуль
3:1
Первый тайм: 0:0
Норвич
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