«Арсенал» обыграл «Брентфорд» в домашнем матче 26-го тура АПЛ

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 48-й минуте Александр Ляказетт в центре поля выполнил передачу на ход Эмилю Смит-Роу, тот прошёл слева, ворвался в штрафную, обыграв защитника, и технично пробил низом под дальнюю штангу. Вратарь гостей Дэвид Райа коснулся мяча в прыжке кончиками пальцев, но не помешал ему оказаться в сетке.

На 79-й минуте Томас Парти выполнил передачу на Букайо Саку, который на скорости ворвался в штрафную и нанёс прекрасный удар в дальний угол.

В концовке матча полузащитник «Брентфорда» Кристиан Нёргор отыграл один мяч.