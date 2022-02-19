«Челси» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Зиеша на 89-й минуте

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил Хаким Зиеш.

Маркос Алонсо с левого фланга навесил в штрафную хозяев, там Тайрик Митчелл допустил позиционную ошибку и не смог сыграть на выносе, пропустив мяч на уже неприкрытого Зиеша, который ударом в упор не оставил никаких шансов вратарю.

«Челси» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице английского чемпионата. «Кристал Пэлас» (26) располагается на 13-й позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (63).