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21:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вот каково было твоей кошке!» Защитника сборной Франции травят на каждой игре

Теперь Зума досталось от фанатов «Ньюкасла».

Вест Хэм Юнайтед
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Источник: Reuters

Очередной тур английской Премьер-лиги открыл матч с «Вест Хэма» с «Ньюкаслом». Команды сыграли 1:1, но самое заметное событие произошло до игры. Фанаты «Ньюкасла» принесли на матч игрушки в виде котов, украшенные клубными шарфами. Также во время игры они постоянно освистывали защитника «Вест Хэма» Курта Зума, который совсем недавно влип в очень неприятную ситуацию.

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Если забыли, то 7 февраля в сети появилось видео, на котором Курт Зума бьёт свою кошку. Со временем выяснилось, что видео заснял младший брат Курта Йоан, который выступает за клуб пятой английской лиги «Дагенхэм энд Редбридж». Клуб быстро расторг контракт с ним. А вот Зума-старший продолжает выступать за «Вест Хэм», когда здоров.

При этом забыть об этом инциденте ему не дают. «Вест Хэм» оштрафовал его на £ 250 тыс. — максимально возможную по контракту сумму. Также, по данным ESPN, скандал стоил Зума места в сборной Франции — после утечки видео Дидье Дешам исключил его из заявки на мартовские матчи. И это при том, что Курт как никогда приблизился к основе сборной: в отборе на ЧМ-2018 он не выходил ни разу, в отборе на Евро-2020 провёл только матч с Андоррой, а вот из восьми матчей квалификации на ЧМ-2022 сыграл четыре.

Источник: Reuters

Уже в следующем матче после скандала Зума получил травму. «Вест Хэм» играл с «Уотфордом», и его фанаты начали скандировать: «Вот каково твоей кошке». Игру с «Лестером» он из-за травмы пропустил, а стоило ему вернуться, как фаны «Ньюкасла» подготовили ему новое испытание: тыкали в него игрушечными котами.

При этом внутри команды Зума встретил поддержку.

«Как тренер я выбирал состав, оптимальный для достижения результата. Я понимаю, что ощущают люди, но тут я тренер и думаю о достижении результата – и Курт один из наших ключевых игроков».
Дэвид Мойес
главный тренер «Вест Хэма»

Один из лидеров и самых авторитетных игроков «Вест Хэма» Майкл Антонио сказал: «Считаете ли вы, что этот поступок хуже расизма? Я не одобряю его поступок, но есть люди, которые были осуждены и пойманы за расизм, и после этого играли в футбол. Их отстранили на восемь матчей или что-то в этом роде, но сейчас люди призывают выгнать человека и лишить его средств к существованию».

Источник: Reuters

Сам Зума пока никак не реагирует на инцидент. Он просто молча терпит последствия низкого поступка.

Вест Хэм Юнайтед
1:1
Первый тайм: 1:1
Ньюкасл Юнайтед
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