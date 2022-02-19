«Рома» сыграла вничью с «Вероной», проигрывая 0:2 к 20-й минуте

«Рома» сыграла вничью с «Вероной», проигрывая 0:2 к 20-й минуте

Сегодня, 19 февраля, в матче 26-го тура итальянской Серии А на стадионе «Олимпико» в Риме встречались местная «Рома» и «Верона».