«Рома» сыграла вничью с «Вероной», проигрывая 0:2 к 20-й минуте
Сегодня, 19 февраля, в матче 26-го тура итальянской Серии А на стадионе «Олимпико» в Риме встречались местная «Рома» и «Верона».
Рома
ВеронаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Сегодня, 19 февраля, в матче 26-го тура итальянской Серии А на стадионе «Олимпико» в Риме встречались местная «Рома» и «Верона».
Встреча закончилась результативной ничьёй 2:2.
Счёт в матче на 5-й минуте открыл чешский полузащитник гостей Антонин Барак. К 20-й минуте «Верона» повела 2:0: с передачи Джанлуки Капрари отличился Адриен Тамез.
На 65-й минуте подопечные Жозе Моуринью отыграли один мяч благодаря точному удару Кристиану Вольпато. На 84-й минуте «Рома» сравняла счёт: точный удар удался Эдоардо Бове.
«Рома» набрала 41 очко и продолжает занимать в турнирной таблицы чемпионата Италии седьмое место. «Верона» с 37 очками остаётся на девятой позиции. Лидером соревнований является «Милан», набравший в 25 матчах 55 очков.