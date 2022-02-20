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01:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол и две передачи Бензема принесли «Реалу» победу над «Алавесом»

«Реал» в матче 25-го тура чемпионата Испании обыграл «Алавес» со счетом 3:0.

Реал
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Источник: Reuters

Отличились Марко Асенсио, Винисиус Жуниор и Карим Бензема, реализовавший пенальти и сделавший две результативные передачи.

После этого матча «Реал» с 57 очками лидирует в турнирной таблице, «Алавес» с 20 очками — на предпоследней строчке.

Реал
3:0
Первый тайм: 0:0
Алавес
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