«ПСЖ» потерпел второе поражение в Лиге 1, уступив «Нанту». Неймар не реализовал пенальти

Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Все свои три гола «Нант» забил в первом тайме: отличились Рандаль Коло Муани, Кентен Мерлен и Людовик Блас (пенальти).

На 47-й минуте Неймар отыграл один мяч, ему ассистировал Лионель Месси. Вскоре бразилец мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

«ПСЖ» потерпел лишь второе поражение в этом сезоне Лиги 1. До этого команду Маурисио Почеттино обыгрывал «Ренн». Та игра состоялась в начале октября и завершилась победой «Ренна» со счётом 2:0.