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17:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Новый конфликт Роналду — он хочет быть капитаном «МЮ». Но в команде есть кандидат получше

Рангник и Магуайр разногласия опровергают, но авторитет Роналду действительно велик.

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Источник: Reuters

Игроки поддерживают Магуайра, но признают огромный авторитет Роналду

Первый инсайдом поделился Дэвид Макдоннелл из Mirror: «Ральф Рангник, Роналду и Гарри Магуайр обсуждали смену капитана до конца сезона. Этим изменением тренер пытается снизить количество хейта в адрес Магуайра, который не может набрать форму после травмы».

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Позже Макдоннел дополнил свой инсайд:

  • в раздевалке убеждены, что Роналду заменит англичанина в роли капитана;
  • Магуайр чувствует, что его авторитет под ударом: игроки теряют к нему уважение. При этом англичанин не планирует отдавать повязку до конца сезона, потому что боится её потерять окончательно;
  • футболисты в замешательстве: они считают, что капитаном нужно оставить Магуайра, но признают огромный авторитет Роналду;
  • португалец неизменно поддерживал Магуайра в качестве капитана, но в последние недели ситуация изменилась.

У Роналду действительно огромное влияние в раздевалке

«Дисциплина, которую Роналду демонстрировал на протяжении всей карьеры ради максимальных результатов, сказалась на других игроках команды. Я очень доволен», — рассказывал бывший тренер «МЮ» Сульшер о влиянии Криштиану на старте сезона. И это логично: с первых дней на «Олд Траффорд» португалец включил режим мотиватора.

Я хочу создать менталитет победителя. Когда я однажды выйду на пенсию, этот менталитет сохранится. Сделаю всё возможное для команды
Криштиану Роналду
нападающий «Манчестер Юнайтед»

Пример Роналду заразителен, его авторитет в глазах игроков иногда даже выше, чем у тренеров. Такое влияние португальца отлично описывают две истории. Первая — от Диогу Дало:

— У каждого игрока есть свои суеверия. Если честно, у меня таких немного, но сейчас я всегда пью кофе с Криштиану, когда мы находимся в отеле перед матчем. Это уже стало рутиной. Он фактически затащил меня пить кофе, потому что я не любил этот напиток. А сейчас и я начал его пить. Просто чтобы немного поговорить и сосредоточиться на игре.

Второй в сентябре поделился резервный вратарь Ли Грант:

— В пятницу вечером каждый футболист после ужина может позволить себе яблочный пирог, крем, шоколадные пирожные либо ещё какой-нибудь десерт. Но ни один футболист не притронулся к сладкому. Такого не было никогда. Всех интересовало, чем же питается Криштиану. Что же у него в тарелке? У него только полезные продукты: крупа киноа, авокадо и пара сваренных вкрутую яиц. Поэтому никто не осмелился взять нездоровую пищу.

Daily Mail пишет, что Роналду мечтает, чтобы его признали лидером раздевалки. У части игроков это получилось (в основном это португальская диаспора), у другой — нет. Рангник, чтобы избежать конфликта, провёл беседу на эту тему с ним, Фернандешем, Маркусом Рашфордом и Полем Погба.

Магуайр и Рангник опровергли слухи, Роналду пока молчит

Слухи о разногласии в раздевалке опроверг Рангник: «Я никогда не поднимал в команде тему о смене капитана. Это для нас не проблема. Решение, кому достанется капитанская повязка, принимаю лично я. Гарри Магуайр — наш капитан, и он им останется». Рангник подчеркнул, что капитанская повязка останется у Магуайра до конца сезона.

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Я видел много ложных сообщений о «Манчестер Юнайтед», и это одно из них. Не буду комментировать всё, что там написано, но этот вопрос нужно прояснить. Мы едины и сосредоточены. Всем приятного дня
Гарри Магуайр
защитник «Манчестер Юнайтед»

Ситуацию усугубляет негативное отношение болельщиков «МЮ» к Магуайру — они давно призывают Рангника отправить защитника на лавку и отобрать капитанскую повязку. Хейт обострился после матча с «Бёрнли» (1:1), в котором две последовательные ошибки защитника привели к пропущенному голу. Сперва он не смог закрыть Ваута Вегорста и позволил нападающему сделать передачу на Джея Родригеса. А затем не остановил Родригеса, который беспрепятственно отправил мяч в ворота Давида де Хеа.

Криштиану же информацию о конфликте из-за капитанства пока не комментирует. А такой информационный шум вряд ли хорошо скажется на команде перед матчем с «Лидсом».
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 26, 20.02.2022, 17:00

Лидс0Манчестер Юнайтед2

Если в раздевалке авторитет Гарри Магуайра действительно просел, то логичнее назначить капитаном не Роналду, а Бруну Фернандеша. Именно Фернандеш выходит с повязкой в отсутствие англичанина: 4 матча против 20 у Магуайра.

Тем более будущее Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» остается неопределённым. Португалец не хочет провести последние пару лет карьеры в середине таблицы. По информации различных инсайдеров, Роналду останется на «Олд Траффорд» только в том случае, если «Юнайтед» выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне.


Поэтому нет смысла назначать капитаном футболиста, который может уйти через четыре месяца. Даже если это Криштиану Роналду.

Кирилл Ясюкевич

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