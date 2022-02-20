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19:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче с «Лидсом»

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Лидс» (4:2) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед
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По ходу матча гости вели 2:0. На 34-й минуте счет открыл Харри Магуайр, а в концовке первого тайма забил Бруну Фернандеш. Хозяева смогли отыграться. На 53-й минуте отличился Родриго, а еще через минуту Рафинья сделал счет равным.

На 70-й минуте «МЮ» вновь вышел вперед. Отличился Фред. В концовке еще один мяч забил Энтони Эланга.

«Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Лидса» 23 очка и 15-я позиция.

Лидс
2:4
Первый тайм: 0:2
Манчестер Юнайтед
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