«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче с «Лидсом»

По ходу матча гости вели 2:0. На 34-й минуте счет открыл Харри Магуайр, а в концовке первого тайма забил Бруну Фернандеш. Хозяева смогли отыграться. На 53-й минуте отличился Родриго, а еще через минуту Рафинья сделал счет равным.