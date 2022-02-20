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20:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Обамеянга помог «Барселоне» обыграть «Валенсию»

«Барселона» на выезде победила «Валенсию» (4:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Валенсия
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Источник: Reuters

Дубль в составе победителей сделал Пьер-Эмерик Обамеянг. Он отличился на 23-й и 38-й минутах.

Также у «Барсы» забивали Френки де Йонг и Педри. У «Валенсии» гол в активе Карлоса Солера. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев остался на скамейке запасных.

«Барселона» набрала 42 очка. Команда на данный момент занимает четвертое место. У «Валенсии» 30 очков и 12-е место.

Валенсия
1:4
Первый тайм: 0:3
Барселона
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