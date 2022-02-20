Головин помог «Монако» в меньшинстве удержать ничью в матче против «Бордо»

Игра в Бордо завершилась со счетом 1:1. Оба мяча забили игроки хозяев: Реми Уден на 22-й минуте поразил чужие ворота, Марсело (67-я минута) отметился автоголом. Монегаски с 34-й минуты играли в меньшинстве после удаления Орельена Тчуамени за две желтые карточки.