Головин помог «Монако» в меньшинстве удержать ничью в матче против «Бордо»
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Бордо» сыграл вничью с «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
Монако
БордоЧемпионат Франции: таблица и календарь
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Бордо» сыграл вничью с «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
Игра в Бордо завершилась со счетом 1:1. Оба мяча забили игроки хозяев: Реми Уден на 22-й минуте поразил чужие ворота, Марсело (67-я минута) отметился автоголом. Монегаски с 34-й минуты играли в меньшинстве после удаления Орельена Тчуамени за две желтые карточки.
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вышел на замену на 61-й минуте вместо Джибриля Сидибе.
Результаты других матчей: