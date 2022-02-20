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21:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Головин помог «Монако» в меньшинстве удержать ничью в матче против «Бордо»

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Бордо» сыграл вничью с «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.

Монако
БордоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ФК "Монако"

Игра в Бордо завершилась со счетом 1:1. Оба мяча забили игроки хозяев: Реми Уден на 22-й минуте поразил чужие ворота, Марсело (67-я минута) отметился автоголом. Монегаски с 34-й минуты играли в меньшинстве после удаления Орельена Тчуамени за две желтые карточки.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вышел на замену на 61-й минуте вместо Джибриля Сидибе.

Результаты других матчей:

  • «Ницца» — «Анже» — 1:0;.
  • «Лорьян» — «Монпелье» — 0:1;.
  • «Реймс» — «Брест» — 1:1;.
  • «Ренн» — «Труа» — 4:1;.
  • «Сент-Этьен» — «Страсбур» — 2:2.

Бордо
1:1
Первый тайм: 1:0
Монако
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