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09:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетик» разгромил «Реал Сосьедад» в баскском дерби — 4:0

«Атлетик» одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 25-го тура испанской Ла Лиги.

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Источник: ФК "Атлетик"
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Баскское дерби прошло в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 68-й минуте Алехандро Беренгер навесил с углового в штрафную, где почему-то никто не опекал Даниэля Вивиана — и центральный защитник головой в прыжке вколотил мяч в левый угол ворот.

На 72-й минуте уже Икер Муньяин выполнил результативную навесную передачу с углового. Мартин Субименди вроде бы и прикрывал Оайна Сансета, но тому всё равно удалось вытянуть ногу и в прыжке пробить под правую штангу.

На 80-й минуте Сансет разогнал атаку и отдал передачу на Беренгера, тот справа ворвался в штрафную и прострелил на Иньяки Уильямса, который спокойно переправил мяч от линии вратарской в пустой угол. На 89-й минуте Муньяин закрепил победу хозяев.

«Атлетик» набрал 37 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» (38) идёт седьмым.

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