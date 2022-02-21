Рамос просил у «Реала» зарплату на уровне Пике, он узнавал детали у людей из «Барселоны» (Diario Sport)

Как сообщает Diario Sport, 35-летний испанец, который летом перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента после 16 лет в Мадриде, использовал зарплату футболиста «Барселоны» как аргумент, ведя переговоры со «сливочными» о новом контракте.

«Пике получает так много, я хочу столько же или больше», — пытался давить Рамос на президента «Реала» Флорентино Переса.

Ранее появилась информация, что Жерар зарабатывает в каталонском клубе 28 миллионов евро в год до уплаты налогов. Футболист после этого обнародовал свою зарплату, он выложил выписку на 2,3 млн евро — это 50% выплат.

Когда Серхио узнал, что Пике многие годы получал больше него, он расстроился и даже просил подтверждения этой информации у людей из «Барселоны». Ему дали понять в клубе, что так и есть.