Рамос просил у «Реала» зарплату на уровне Пике, он узнавал детали у людей из «Барселоны» (Diario Sport)
Серхио Рамос просил у «Реала» зарплату на уровне Жерара Пике.
Серхио Рамос просил у «Реала» зарплату на уровне Жерара Пике.
Как сообщает Diario Sport, 35-летний испанец, который летом перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента после 16 лет в Мадриде, использовал зарплату футболиста «Барселоны» как аргумент, ведя переговоры со «сливочными» о новом контракте.
Ранее появилась информация, что Жерар зарабатывает в каталонском клубе 28 миллионов евро в год до уплаты налогов. Футболист после этого обнародовал свою зарплату, он выложил выписку на 2,3 млн евро — это 50% выплат.
Когда Серхио узнал, что Пике многие годы получал больше него, он расстроился и даже просил подтверждения этой информации у людей из «Барселоны». Ему дали понять в клубе, что так и есть.
Сообщалось, что зарплата Рамоса в «ПСЖ» — 6 млн евро в год, у «Реала» он просил 12 млн.