Футболист «Галатасарая» чуть не ослеп из-за фейерверка и перенес 11 операций на глазах. И теперь вернулся на поле!

31 декабря 2020 года. Новогодняя ночь. Дома у защитника «Галатасарая» и сборной Норвегии Омара Эльабделлауи шумно — за праздничным столом семья и друзья.

Футболист заранее купил пиротехнику, чтобы развлечь троих детей и гостей. В какой-то момент все идет не по плану: Омар собирается зажечь третий фейерверк, тот преждевременно срабатывает и взрывается перед лицом. Дальше — мрак.

«Я ничего не вижу, я ничего не вижу», — кричит Эльабделлауи. Порох и металлическая крошка въелись в кожу и глазные яблоки. Его куртка горит. Жена подлетает к Омару, пытаясь потушить пламя. Я подумал: что-то попало в глаз, нужно его прочистить. Но потом почувствовал, что мое лицо горит. И все вокруг стало черным", — говорит Омар в интервью The Guardian спустя год и пару месяцев после трагедии.

Скорая приехала быстро, но в гигантском Стамбуле дорога до больницы заняла уйму времени. Пока Омара довезли, около корпуса столпились журналисты и одноклубники. Эльабделлауи страшно: он ничего не видит, но слышит встревоженные голоса. Кажется, его карьера закончена.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaRo2TOrw6P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaRo2TOrw6P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaRo2TOrw6P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Omar Elabdellaoui (@omarelabdellaoui)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

21 февраля 2022 года. Эльабделлауи не просто вернулся к тренировкам, а впервые с того кошмарного дня вышел на поле и сыграл 90 минут в составе «Галатасарая» против «Газтепе». Как Эльабделлауи прошел через ад? Кто вернул ему зрение? Как проходила реабилитация? Восстанавливаем хронологию событий.

Медик слил жуткое фото ожогов (и до сих пор не извинился). Брат в слезах рухнул на пол, не узнав Омара, а Терим с Тураном уехали с новогодних вечеринок

История Эльабделлауи быстро разлетелась по медиа во многом из-за слитого фото — кажется, это был санитар скорой помощи. На снимке у футболиста обуглено лицо, а левое веко, кажется, совсем сгорело — на его месте кровавое пятно. Близких Омара возмутил поступок медика. Некоторые требовали его уволить и подать в суд. Но Эльабделлауи хотел только извинений, понимая, что от наказания врача никому не станет легче. Но тот человек до сих пор не извинился.

В больницу приехали тренер Фатих Терим, капитан Арда Туран и вице-президент Абдуррахим Албайрак. Все они, естественно, уехали с новогодних вечеринок, чтобы быть рядом с Омаром. Лицо Эльабделлауи было так изувечено, что его не узнал брат. Тот в слезах рухнул на пол больницы. Игрока поддержали заклятые соперники из «Фенербахче» и «Бешикташа».

Боялся спать, потому что не хотел потерять свет, пробивавшийся сквозь глаз

«Я отчаянно пытался осознать ситуацию, — вспоминает Элабделлауи. — Думаю, врачам тоже было трудно сразу сказать, насколько все плохо. Как-то я выхватил врача, чтобы спросить: “Просто скажите правду. Скажите, насколько все плохо?” Женщина ответила: “Левый глаз выглядит не так уж плохо, но по правому пока не знаем”. По тому, как она это сказала, я понял, что все плохо».

Врачи сразу промыли глаза и ожоги. Спустя пару дней сквозь левый глаз пробился свет. Омар видел цвета и формы: «Я не осмеливался спать. Я боялся темноты, поэтому не хотел закрывать глаза. Хоть это был и крошечный проблеск, я постоянно проверял, есть ли свет, потому что боялся его потерять».

Врач в США оценивал шанс восстановить зрение в 5−10% (даже военному, ослепленному бомбой в Афганистане, давали больше)

Простого решения быть не могло. О возвращении в футбол на начальном этапе речи даже не шло (тут хотя бы вернуть зрение). Агент Омара и врач «Галатасарая» отправляли запросы во много клиник — от Великобритании до Китая и Канады.

Лучшим местом оказался Институт глаза Цинциннати. Эльабделлауи с агентом полетел в США на прием к доктору Эдварду Холланду, одному из лучших специалистов по пересадке роговицы. В итоге защитник провел в Штатах шесть месяцев.

Ожоги глаз — один из самых тяжелых видов глазных травм, они часто приводят к потере зрения. Последствия бывают разными, все зависит от степени ожога. При первой степени — покраснение глаз, при второй — некроз слизистой оболочки, повреждение эпителия роговицы (первичный защитный слой, который легко переносит повреждения). Дальше, при контакте с химическим веществом, может разрушиться следующий, самый важный защитный слой — мембрана, которая почти не восстанавливается после травм.

Омар сжег эпителий и слезные протоки, повреждения правого глаза были близки к третьей степени. Могла помочь пересадка роговицы. Это очень эффективная процедура, если кожа глазной поверхности здорова. Но это не про Эльабделлауи, который вдобавок потерял треть верхнего века.

Холланд для начала хотел довести глаз до состояния, при котором можно хотя бы задуматься о пересадке роговицы. Процесс по максимуму ускорили, чтобы Омар мог вернуться в футбол. Врач говорил, что шансы восстановить зрение — 5−10%. За 35 лет практики он не сталкивался с такими тяжелыми случаями. Даже у американского солдата, ослепленного бомбой в Афганистане, был более благоприятный прогноз.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6467d3ab4e57475ead8d" data-vnd="6467d3ab4e57475ead8d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6467d3ab4e57475ead8d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На первом этапе успокаивали и стабилизировали правый глаз Омара — с помощью пероральных и местных противовоспалительных препаратов. С левым проблем было гораздо меньше, зрение без особых проблем восстановилось. Чтобы создать псевдокожу для правого глаза, врачи использовали амниотическую мембрану из человеческой плаценты. Во время беременности плацента сохраняет беременность и охраняет жизнь малыша в животе мамы, а в офтальмологии применяется как биологическая повязка на трудно заживающие раны роговицы.

Следующий этап — создание нового века, поскольку без него глаз не в состоянии функционировать. Веко защищает и поддерживает влажность. Для этого пластические хирурги взяли мембрану изо рта футболиста и кожу с одного из его ушей. К весне врачи перешли к восстановлению зрения. Чтобы повысить шансы, решили пересадить стволовые клетки глазной поверхности от сестры (совместимость была идеальной).

Трансплантация стволовых клеток — одна из последних операций. Всего их было 11. «Когда ты остаешься один в палате, а вокруг все по-прежнему темно, трудно сохранять позитивный настрой. Даже когда я был полностью подавлен и чувствовал, что жизнь разрушена, я все равно сохранял дисциплину для выполнения задачи. Я мог пожалеть себя, мог бы заплакать и совсем упасть духом, но я делал все, что должен был делать», — говорит защитник.

Роговицу пересадили в сентябре. До этого норвежец несколько месяцев соблюдал противовоспалительную диету и пил только воду. Холланд назвал Эльабделлауи «самым целеустремленным пациентом» из всех, кого он видел. «Он будет даже прыгать через огненные обручи, если мы ему скажем», — сказал врач.

Омара спасали тренировки с фитнес-тренером из НФЛ

В рутине лечения и обследований в Цинциннати Эльабделлауи тренировался, когда только мог. Он поддерживал форму, хоть и видел лишь левым глазом. Фитнес-тренер «Цинциннати» из НФЛ приходил в клинику и занимался с футболистом.

«Это спасло меня, сохранило мне жизнь, я не буду лгать, — говорит Омар. — Без этого я бы не выжил на протяжении всего пути. Я быстро начал тренироваться и твердо решил, что вернусь в футбол, несмотря ни на что. Каждый раз я выжимал из себя все до седьмого пота. Благодаря тренировкам я чувствовал, что все еще жив и силен».

Из-за процедур и операций Эльабделлауи иногда не мог тренироваться неделями. И это было худшее время для него: «Холланд понимал это и следил, чтобы я по возможности тренировался. Занятия и визуализация тренировок с командой поддерживали меня».

Зрение восстановили. Он закапывает капли в глаза каждые полчаса и тренируется в очках

Уже через час после выхода из клиники Омар снял повязку с глаза. Зрение вернулось!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaC3VlvL6Gp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaC3VlvL6Gp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaC3VlvL6Gp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Omar Elabdellaoui (@omarelabdellaoui)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это было очень необычно. Не знаю даже, как выразить это словами. Я снимаю пластырь и немного вижу. Я закрываю левый глаз и вижу свою руку. Это было чудо — словно сбывшаяся мечта. Ты никогда не задумаешься, что видеть — это мечта. Ты просто принимаешь это как должное», — вспоминает футболист.

Теперь Эльабделлауи использует глазные капли каждые полчаса, если не находится на поле. К январю (то есть примерно через год после травмы) он вернулся к тренировкам с командой. Ему подобрали специальные очки и контактные линзы. Омар быстро втянулся, потому что в Штатах активно поддерживал форму.

28 января Эльабделлауи вышел в старте на товарищеский матч «Галатасарай» — «Тузласпор» (2:6). Но потом заболел ковидом, из-за чего официальное возвращение отложилось. И вот 12 февраля Омар наконец попал в заявку чемпионата на игру с «Кайсериспором». Чудо случилось.