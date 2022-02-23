«Бавария» и Гнабри не могут договориться о продлении контракта. Серж может бесплатно перейти в «Челси» или «Тоттенхэм» в 2023-м

2 февраля спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич провел встречу с представителями игрока. Стороны были далеки от соглашения. Новые переговоры состоятся позже.
Футболист хочет зарабатывать 15−20 миллионов евро в год — как Лерой Сане и Кингсли Коман.
Гнабри интересен «Челси» и «Тоттенхэму», самому игроку нравится Лондон. Нападающий не хочет уходить из «Баварии» этим летом, но может покинуть клуб в качестве свободного агента летом 2023-го.
В 23 матчах текущего сезона Бундеслиги Гнабри забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.