Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:30
Уотфорд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22.02
Вильярреал
Ювентус
11
Все события
Фоторепортажи
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 18 февраля
12:34 (мск), источник: Sports.Ru

«Бавария» и Гнабри не могут договориться о продлении контракта. Серж может бесплатно перейти в «Челси» или «Тоттенхэм» в 2023-м

У «Баварии» и Сержа Гнабри не получается договориться о продлении контракта.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

2 февраля спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич провел встречу с представителями игрока. Стороны были далеки от соглашения. Новые переговоры состоятся позже.

Футболист хочет зарабатывать 15−20 миллионов евро в год — как Лерой Сане и Кингсли Коман.

Гнабри интересен «Челси» и «Тоттенхэму», самому игроку нравится Лондон. Нападающий не хочет уходить из «Баварии» этим летом, но может покинуть клуб в качестве свободного агента летом 2023-го.

В 23 матчах текущего сезона Бундеслиги Гнабри забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

 Камила Валиева: все, что известно к этому часу
ОИ-2022 все подробности: новости, медальный зачет, календарь и другое
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь