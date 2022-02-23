«Манчестер Юнайтед» продолжит сотрудничать с «Аэрофлотом»

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«Клуб не будет делать официальных заявлений [по поводу контракта с “Аэрофлотом”].

Клуб остается партнером «Аэрофлота». Партнерское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не правительством России. У нас множество партнеров по всему миру. Как футбольный клуб мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам«, — приводит заявление пресс-службы “красных дьяволов” ТАСС.