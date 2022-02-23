«Манчестер Юнайтед» продолжит сотрудничать с «Аэрофлотом»
Российская авиакомпания «Аэрофлот» остается партнером «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.
Российская авиакомпания «Аэрофлот» остается партнером «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.
«Клуб не будет делать официальных заявлений [по поводу контракта с “Аэрофлотом”].
Клуб остается партнером «Аэрофлота». Партнерское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не правительством России. У нас множество партнеров по всему миру. Как футбольный клуб мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам«, — приводит заявление пресс-службы “красных дьяволов” ТАСС.
Ранее «Манчестер Юнайтед» не полетел самолетом «Аэрофлота» на матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Как сообщил The Athletic, решение было принято на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и обострения вооруженного конфликта на Донбассе.