Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:30
Уотфорд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22.02
Вильярреал
Ювентус
11
Все события
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
18:29 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Юнайтед» продолжит сотрудничать с «Аэрофлотом»

Российская авиакомпания «Аэрофлот» остается партнером «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Читайте также
В ЦСКА отреагировали на санкции со стороны США

«Клуб не будет делать официальных заявлений [по поводу контракта с “Аэрофлотом”].

Клуб остается партнером «Аэрофлота». Партнерское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не правительством России. У нас множество партнеров по всему миру. Как футбольный клуб мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам«, — приводит заявление пресс-службы “красных дьяволов” ТАСС.

Ранее «Манчестер Юнайтед» не полетел самолетом «Аэрофлота» на матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Как сообщил The Athletic, решение было принято на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и обострения вооруженного конфликта на Донбассе.

 Русская модель, на которую запал Тимати, ответила на провокационный вопрос про свидание с Путиным
Русская фигуристка скрывала от фанатов свою болезнь: «Плохо себя чувствую уже очень долгое время»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь