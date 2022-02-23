Клопп ответил Гвардиоле, назвавшему «Ливерпуль» «занозой в заднице»

«Что скажу о чемпионской гонке? Прежде всего важно, чтобы мы были близки к вершине, кто бы там ни был. За последние четыре сезона мы не шли рядом с “Манчестер Сити”. В один год это было из-за наших проблем, в остальных случаях была безумная гонка. Обе команды способны делать особенные вещи. Я говорю со всем уважением, потому что “Сити” делает что-то невероятное.



Думаю, что мы подталкиваем друг друга, и не только мы. Не стоит забывать о других командах, таких как “Челси”, “Манчестер Юнайтед”, “Арсенал” и “Тоттенхэм”. Но мы подталкиваем друг друга, так оно и есть. Это заставляет двигаться вперёд. Нет шанса раскиснуть, соперник начеку.



Пеп сказал, что мы для них — заноза в нижней части спины. Это хорошее описание, так и должно быть. Мы стараемся раздражать соперника как можно сильнее, пока у нас не появится шанс обогнать его. Но я не знаю, когда это произойдёт и произойдёт ли. Я всегда говорил, что есть решающие моменты сезона, но это не сейчас, а в марте и апреле», — цитирует Клоппа ESPN.