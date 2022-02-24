Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо З
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
20:45
Лацио
Порту
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Тель-Авив
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Раннерс
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:45
Буде-Глимт
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Спарта П
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Вулверхэмптон
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Шериф
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Витесс
Рапид В
Все события
Фоторепортажи
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
16:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе отклонил очередное предложение «ПСЖ» о продлении контракта

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отклонил очередное предложение о пролонгации контракта с французским клубом, информирует Marca.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Согласно сведениям источника, последнее предложение «ПСЖ» не включало в себя повышение заработной платы. Парижане предложили Мбаппе двухлетний контракт с прежней зарплатой. Кроме того, Килиан мог бы покинуть «ПСЖ» по собственному желанию в любой момент после чемпионата мира — 2022.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.

В первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс». В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь