Футболисты «Шахтера» и «Динамо» обратились к властям Бразилии с просьбой вывезти их с Украины
Бразильские игроки «Шахтера» и киевского «Динамо» записали видеообращение к властям Бразилии с просьбой вывезти их с Украины.
В ролике видно игроков «Шахтера» Нереса, Педриньо, Витао, Додо, Маркоса Антонио, Марлона, Фернандо и Майкона, а также двух игроков киевского клуба — Де Пену и Витиньо.
Видеообращение опубликовал Давид Нерес на своей странице в Instagram. На видео бразильцы говорят о том, что сейчас они находятся в одной из гостиниц Киева и чувствуют себя брошенными.
Ранее стало известно, что чемпионат Украины по футболу приостановлен в связи с введением чрезвычайного положения по всей стране. В четверг 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
В чемпионате Украины клубы успели сыграть 18 матчей. Лидером премьер-лиги является донецкий «Шахтер», набравший 47 очков. Вторую строчку с 45-ю баллами занимает киевское «Динамо». Тройку замыкает «Днепр-1» (40).
Ранее сообщалось, что чемпионат Украины по футболу остановлен.