Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо З
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
20:45
Лацио
Порту
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Тель-Авив
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Раннерс
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:45
Буде-Глимт
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Спарта П
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Вулверхэмптон
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Шериф
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Витесс
Рапид В
Все события
Фоторепортажи
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
16:25 (мск), источник: Газета.Ру

Футболисты «Шахтера» и «Динамо» обратились к властям Бразилии с просьбой вывезти их с Украины

Бразильские игроки «Шахтера» и киевского «Динамо» записали видеообращение к властям Бразилии с просьбой вывезти их с Украины.

Шахтер Д
Динамо К
Наверх
Источник: Газета.Ру

В ролике видно игроков «Шахтера» Нереса, Педриньо, Витао, Додо, Маркоса Антонио, Марлона, Фернандо и Майкона, а также двух игроков киевского клуба — Де Пену и Витиньо.

Видеообращение опубликовал Давид Нерес на своей странице в Instagram. На видео бразильцы говорят о том, что сейчас они находятся в одной из гостиниц Киева и чувствуют себя брошенными.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что чемпионат Украины по футболу приостановлен в связи с введением чрезвычайного положения по всей стране. В четверг 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В чемпионате Украины клубы успели сыграть 18 матчей. Лидером премьер-лиги является донецкий «Шахтер», набравший 47 очков. Вторую строчку с 45-ю баллами занимает киевское «Динамо». Тройку замыкает «Днепр-1» (40).

Ранее сообщалось, что чемпионат Украины по футболу остановлен.

 Какие страны поддержали решение России признать республики Донбасса
Украинские военные массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь