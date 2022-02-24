Нойштедтер подписал контракт с «Вестерло»
Экс-полузащитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер стал игроком «Вестерло», сообщает пресс-служба команды.
Вестерло
Экс-полузащитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер стал игроком «Вестерло», сообщает пресс-служба команды.
34-летний футболист заключил с клубом второй бельгийской лиги контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год. Нойштедтер пребывал без команды с лета прошлого года.
Нойштедтер имеет опыт выступлений за «Шальке», «Фенербахче», «Майнц» и менхенгладбахскую «Боруссию». В его активе 13 матчей и 1 гол за сборную России.