Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо З
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
20:45
Лацио
Порту
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Тель-Авив
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Раннерс
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:45
Буде-Глимт
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Спарта П
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Вулверхэмптон
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Шериф
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Витесс
Рапид В
Все события
Фоторепортажи
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
17:03 (мск), источник: Sport24

Нойштедтер подписал контракт с «Вестерло»

Экс-полузащитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер стал игроком «Вестерло», сообщает пресс-служба команды.

Вестерло
Наверх
Источник: РИА "Новости"

34-летний футболист заключил с клубом второй бельгийской лиги контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год. Нойштедтер пребывал без команды с лета прошлого года.

Нойштедтер имеет опыт выступлений за «Шальке», «Фенербахче», «Майнц» и менхенгладбахскую «Боруссию». В его активе 13 матчей и 1 гол за сборную России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Раньше мы играли в трусиках». Экс-волейболистка сборной России удивила подписчиков архивными фото
Загитова сделала неожиданное признание: «Настоящая мазохистка. Люблю, чтобы было больнее. С пупырышками»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь