УЕФА опубликовал заявление по ситуации вокруг России и Украины

«Как руководящий орган европейского футбола УЕФА неустанно работает над развитием и популяризацией этого вида спорта в соответствии с общеевропейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии. Мы по-прежнему полны решимости быть солидарными с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку помощи украинскому народу», — говорится в заявлении.
В четверг агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что УЕФА собирается лишить Санкт-Петербург права проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Как отмечает ESPN, перенос матча неизбежен.
Ранее сообщалось, что глава организации Александер Чеферин принял решение провести внеочередное заседание исполкома в пятницу из-за ситуации между Россией и Украиной. Также УЕФА собирается обсудить участие российских клубов в еврокубковых соревнованиях.
Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.