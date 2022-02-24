УЕФА опубликовал заявление по ситуации вокруг России и Украины

«Как руководящий орган европейского футбола УЕФА неустанно работает над развитием и популяризацией этого вида спорта в соответствии с общеевропейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии. Мы по-прежнему полны решимости быть солидарными с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку помощи украинскому народу», — говорится в заявлении.

В четверг агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что УЕФА собирается лишить Санкт-Петербург права проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Как отмечает ESPN, перенос матча неизбежен.

Ранее сообщалось, что глава организации Александер Чеферин принял решение провести внеочередное заседание исполкома в пятницу из-за ситуации между Россией и Украиной. Также УЕФА собирается обсудить участие российских клубов в еврокубковых соревнованиях.