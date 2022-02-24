«Шальке» решил убрать надпись «Газпром» с футболок клуба
Немецкий футбольный клуб «Шальке» принял решение убрать с футболок команды надпись «Газпром» в связи с событиями на Украине.
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Немецкий футбольный клуб «Шальке» принял решение убрать с футболок команды надпись «Газпром» в связи с событиями на Украине.
Данное решение принято после обсуждения с GAZPROM Germania, сообщает пресс-служба клуба.
«Газпром» является официальным генеральным спонсором «Шальке» с 2007 года.
Ранее в четверг стало известно, что наблюдательный совет «Шальке» покинул глава оператора газопровода «Северный поток 2» (Nord Stream 2 AG) Маттиас Варниг, введенный в руководство клуба в 2019 году по линии «Газпрома».