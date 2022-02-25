Инвесторы готовят предложения по приобретению «Челси» у Романа Абрамовича
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Инвесторы из разных стран готовы приобрести у российского миллиардера Романа Абрамовича лондонский футбольный клуб «Челси», сообщает Блумберг.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Инвесторы из разных стран готовы приобрести у российского миллиардера Романа Абрамовича лондонский футбольный клуб «Челси», сообщает Блумберг.
Компании, в том числе американские, начали готовить потенциальные предложения о покупке английской команды. Отмечается, что в феврале уже был отправлен один запрос. По мнению авторов материала, успеху в переговорах могут поспособствовать санкции, которые США и Великобритания ввели в отношении российских компаний. При этом Абрамович в настоящее время не находится в санкционном списке Великобритании.
По данным аудиторов, «Челси» оценивается примерно в 2,1 млрд долларов. Сделка по продаже клуба может стать одной из крупнейших в Европе. Потенциальные покупатели ожидают большей ясности от правительства Великобритании по ситуации с санкциями.
Абрамович купил находящийся на грани разорения «Челси» в 2003 году. В 2012-м лондонский клуб впервые в своей истории выиграл Лигу Чемпионов, а в 2021-м повторил успех. Также после прихода российского бизнесмена команда пять раз становилась победителем Английской премьер-лиги.