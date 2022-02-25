Инвесторы готовят предложения по приобретению «Челси» у Романа Абрамовича

Компании, в том числе американские, начали готовить потенциальные предложения о покупке английской команды. Отмечается, что в феврале уже был отправлен один запрос. По мнению авторов материала, успеху в переговорах могут поспособствовать санкции, которые США и Великобритания ввели в отношении российских компаний. При этом Абрамович в настоящее время не находится в санкционном списке Великобритании.

По данным аудиторов, «Челси» оценивается примерно в 2,1 млрд долларов. Сделка по продаже клуба может стать одной из крупнейших в Европе. Потенциальные покупатели ожидают большей ясности от правительства Великобритании по ситуации с санкциями.