«Реал», «Барселона» и «Ювентус» разработали обновленный проект Суперлиги

Данные три клуба — единственные, кто не вышел из состава участников проекта, запуск которого провалился в апреле 2021 года после противодействия, в том числе со стороны ФИФА и УЕФА.

The Telegraph сообщает, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовы запустить новую версию турнира, который должен заменить собой Лигу чемпионов.

Среди внесенных в проект изменений выделяется отказ от идеи закрытой лиги, которая во многом стала камнем преткновения при попытке запуска Суперлиги в прошлом году. Теперь создатели Суперлиги обещают, что она будет работать по квалификационной модели, основанной на результатах клубов в своих национальных лигах.