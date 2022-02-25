«Реал», «Барселона» и «Ювентус» разработали обновленный проект Суперлиги
«Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовятся перезапустить проект Суперлиги Европы, внеся в него некоторые изменения.
Данные три клуба — единственные, кто не вышел из состава участников проекта, запуск которого провалился в апреле 2021 года после противодействия, в том числе со стороны ФИФА и УЕФА.
The Telegraph сообщает, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовы запустить новую версию турнира, который должен заменить собой Лигу чемпионов.
Среди внесенных в проект изменений выделяется отказ от идеи закрытой лиги, которая во многом стала камнем преткновения при попытке запуска Суперлиги в прошлом году. Теперь создатели Суперлиги обещают, что она будет работать по квалификационной модели, основанной на результатах клубов в своих национальных лигах.
Ожидается, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли представит проект на следующей неделе, но, поскольку УЕФА объявил о новом крупном финансировании участников Лиги чемпионов, есть вероятность, что Суперлига не получил большой поддержки.