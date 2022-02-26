«Тоттенхэм» разгромил на выезде «Лидс» в матче чемпионата Англии

Гости одержали победу — 4:0.

Футбол Англия 2021/2022 Тур 27, 26.02.2022, 15:30 Лидс 0 Тоттенхэм Хотспур 4

На 10-й минуте счёт открыл защитник Мэтт Доэрти, ему ассистировал Райан Сесеньон. Через пять минут полузащитник Деян Кулушевски удвоил преимущество «шпор», голевой пас отдал Доэрти.

На 27-й минуте нападающий Гарри Кейн довёл счёт до разгромного, результативную передачу сделал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На 85-й минуте забил форвард Сон Хын Мин, пас на счету Кейна.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогали ему ассистенты Иан Хассин и Ричард Уэст. Резервный рефери — Роберт Джонс.