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20:16 (мск), источник: ТАСС

Футболист Эриксен впервые вышел на поле в официальном матче после сердечного приступа

Полузащитник «Брентфорда» появился на замену в матче чемпионата Англии против «Ньюкасла».

Брентфорд
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 26 февраля. Датский полузащитник Кристиан Эриксен провел первый официальный матч в составе «Брентфорда» в рамках чемпионата Англии по футболу.

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Эриксен вышел на замену на 52-й минуте матча 28-го тура Английской премьер-лиги с «Ньюкаслом» при счете 0:2 не в пользу своей команды. Встреча так и завершилась.

Датчанин приостановил футбольную карьеру после чемпионата Европы 2021 года, когда в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу, где позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца, с которым запрещено выступать в чемпионате Италии, поэтому 17 декабря 2021 года итальянский «Интер» расторг соглашение с футболистом. 31 января 2022 года Эриксен подписал соглашение с «Брентфордом», оно рассчитано до конца текущего сезона.

Эриксен выступал за «Интер» с 2020 года, став чемпионом Италии в сезоне-2020/21. Также футболист выступал за английский «Тоттенхэм», в составе которого дошел до финала Лиги чемпионов, и амстердамский «Аякс», с которым стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

Брентфорд
0:2
Первый тайм: 0:2
Ньюкасл Юнайтед
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