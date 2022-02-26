Футболист Эриксен впервые вышел на поле в официальном матче после сердечного приступа

Эриксен об остановке сердца: Я ушел из этого мира на пять минут — до того момента, пока мое сердце не завели снова

Датчанин приостановил футбольную карьеру после чемпионата Европы 2021 года, когда в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу, где позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца, с которым запрещено выступать в чемпионате Италии, поэтому 17 декабря 2021 года итальянский «Интер» расторг соглашение с футболистом. 31 января 2022 года Эриксен подписал соглашение с «Брентфордом», оно рассчитано до конца текущего сезона.