Абрамович передал руководство «Челси» благотворительному фонду
Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович сообщил, что передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».
Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович сообщил, что передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».
«В течение почти 20 лет владения “Челси” я всегда рассматривал свою роль в клубе как некоторого хранителя, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, играя положительную роль в наших сообществах.
Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда “Челси” руководство и заботу о “Челси”.
Считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — цитирует Абрамовича официальный сайт «Челси».