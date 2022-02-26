Дубль Влаховича помог «Ювентусу» победить «Эмполи» в чемпионате Италии

Футбол Италия 2021/2022 Тур 27, 26.02.2022, 20:05 Эмполи 2 Ювентус 3

Встреча в Эмполи завершилась со счетом 3:2. В составе гостей один мяч забил Мойзе Кин (32-я минута) и дублем отметился Душан Влахович (45+2, 66). У хозяев отличились Шимон Журковский (40) и Андреа Ла Мантиа (76).

Влахович вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии. Серб забил 20 голов. На второй строчке идет Чиро Иммобиле (19) из «Лацио». 22-летний Влахович перешел в стан «старой сеньоры» из «Фиорентины» в конце января.

«Ювентус» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Эмполи» (31) идет на 13-й строчке.