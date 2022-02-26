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22:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Влаховича помог «Ювентусу» победить «Эмполи» в чемпионате Италии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Туринский «Ювентус» на выезде обыграл «Эмполи» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

Ювентус
Эмполи
Салернитана
БолоньяЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

Италия 2021/2022
Тур 27, 26.02.2022, 20:05

Эмполи2Ювентус3

Встреча в Эмполи завершилась со счетом 3:2. В составе гостей один мяч забил Мойзе Кин (32-я минута) и дублем отметился Душан Влахович (45+2, 66). У хозяев отличились Шимон Журковский (40) и Андреа Ла Мантиа (76).

Влахович вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии. Серб забил 20 голов. На второй строчке идет Чиро Иммобиле (19) из «Лацио». 22-летний Влахович перешел в стан «старой сеньоры» из «Фиорентины» в конце января.

«Ювентус» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Эмполи» (31) идет на 13-й строчке.

В другом матче тура «Салернитана» сыграла вничью с «Болоньей» — 1:1.

Салернитана
1:1
Первый тайм: 0:1
Болонья
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