Роман Абрамович передал управление «Челси». Что будет с клубом?

Что произошло

Вечером 26 февраля, за день до финала Кубка Лиги, на официальном сайте «Челси» появилось заявление Романа Абрамовича.

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«На протяжении почти 20 лет я рассматривал свою роль как роль хранителя клуба, чья задача заключается в том, чтобы сегодня мы добивались настолько большого успеха, насколько это возможно, а также строили свое будущее, при этом играя положительную роль в наших сообществах.



Я всегда принимал решения, руководствуясь наилучшими интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому я сегодня передаю управление клубом попечителям благотворительного фонда “Челси”. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении для того, чтобы заботиться об интересах клуба, футболистов, персонала и болельщиков», — написал владелец «Челси».

Что это за фонд?

Фонд «Челси» был основан после приобретения клуба Абрамовичем — в 2010 году. Он объединяет ряд благотворительных и общественных мероприятия клуба, в том числе проекты по защите окружающей среды и борьбе с дискриминацией. Здесь надо напомнить, что Челси — в первую очередь название района Лондона, и в данном конкретном случае Абрамович вкладывался в местную благотворительность.

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После начала военной спецоперации на территории Украины на него заметно увеличилось давление британской общественности. Крис Брайант, член парламента с 2001 года, уже 24 февраля выступил против того, чтобы бизнесмен владел «Челси».

Брайант заявил: «Британское правительство сосредоточено на том, чтобы лица, связанные с незаконной деятельностью, не могли обосноваться в Великобритании, и будет пользоваться иммиграционными полномочиями для предотвращения этого. Конечно, господин Абрамович больше не должен владеть клубом в этой стране — а мы должны рассмотреть возможность конфискации некоторых активов, включая дом за £ 152 млн».

Любопытно, что именно Брайант вынудил представителя Бориса Джонсона признать оговорку. Премьер-министр Великобритании сказал, что ранее на Абрамовича уже накладывались санкции. После апелляции Брайанта официальный представитель премьера признал оплошность и сообщил, что Джонсон ее исправит.

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Томас Тухель высказался по поводу обсуждений: «Мы не должны притворяться, что проблемы нет. Ситуация ужасна для всех. Я могу понять критику в отношении клуба и нас, людей, представляющих его. Мы не можем полностью избавиться от этого. Но, возможно, люди смогут понять меня как тренера и игроков как футболистов — у нас нет понимания того, что происходит и насколько во всем этом замешан владелец».

По данным Bloomberg, проблемы Абрамовича с возможностью тратить деньги в Великобритании активизировали возможных покупателей «Челси». Кроме того, возникла проблема с тем, что траты Абрамовича официально записывались в долг «Челси». Сейчас клуб должен ему $2 млрд, и в случае наложения новых санкций лишится формальной возможности эти деньги вернуть.

Что всё это значит для «Челси»?

Как разъяснил журналист Guardian Мэтт Лоу, Роман Абрамович остаётся владельцем клуба, но официально не будет вовлечен в любые решения внутри «Челси». Вариант продажи клуба на данный момент не рассматривается.