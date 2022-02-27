«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен», Мбаппе сделал дубль с передач Месси
Футболисты «ПСЖ» одержали победу над «Сент-Этьеном» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции.
ПСЖ
Сент-Этьен
Ницца
СтрасбурЧемпионат Франции: таблица и календарь
Футболисты «ПСЖ» одержали победу над «Сент-Этьеном» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции.
Парижане выиграли со счетом 3:1, у победителей мячи забили Килиан Мбаппе (42-я и 47-я минуты) с передач Лионеля Месси и Данилу Перейра (52), которому ассистировал Мбаппе. У гостей отличился Дени Буанга (16).
Мбаппе догнал Златана Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ». Оба с 156 мячами делят второе место, уступая лишь Эдинсону Кавани (200 голов).
Лидирующий в таблице Лиги 1 «ПСЖ» набрал 62 очка и увеличил отрыв от идущей второй «Ниццы» до 16 баллов. «Сент-Этьен» (22 очка) занимает 16-е место.
В другом матче «Ницца» в меньшинстве удержала гостевую ничью со «Страсбуром» — 0:0.