«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен», Мбаппе сделал дубль с передач Месси

Футбол Франция 2021/2022 Тур 26, 26.02.2022, 23:00 ПСЖ 3 Сент-Этьен 1

Парижане выиграли со счетом 3:1, у победителей мячи забили Килиан Мбаппе (42-я и 47-я минуты) с передач Лионеля Месси и Данилу Перейра (52), которому ассистировал Мбаппе. У гостей отличился Дени Буанга (16).

Мбаппе догнал Златана Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ». Оба с 156 мячами делят второе место, уступая лишь Эдинсону Кавани (200 голов).

Лидирующий в таблице Лиги 1 «ПСЖ» набрал 62 очка и увеличил отрыв от идущей второй «Ниццы» до 16 баллов. «Сент-Этьен» (22 очка) занимает 16-е место.