Мбаппе — о Месси: даже обладателю семи «Золотых мячей» нужно время на адаптацию

«Он выдающийся игрок. Я рад, что он постепенно привыкает к новой жизни и новому клубу. Даже если ты являешься обладателем семи “Золотых мячей”, тебе всё равно нужно время на адаптацию. Месси играет всё лучше и лучше. С Лионелем легко играть. Я всегда мечтал играть в одной команде с великими футболистами — нам весело, и я многому учусь», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.