«Лидс» объявил об уходе Бьелсы с поста тренера

«Лидс» объявил об уходе Бьелсы с поста тренера

«Лидс» объявил об уходе Марсело Бьелсы с поста тренера. Аргентинец, работавший с «Лидсом» с июня 2018 года, покинул клуб по соглашению сторон.