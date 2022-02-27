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14:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Лидс» объявил об уходе Бьелсы с поста тренера

«Лидс» объявил об уходе Марсело Бьелсы с поста тренера. Аргентинец, работавший с «Лидсом» с июня 2018 года, покинул клуб по соглашению сторон.

ЛидсЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как отмечает пресс-служба «Лидса», клуб ведет работу по подготовке прощальной церемонии для тренера. Сообщалось, что английский клуб предложит контракт на 2 года бывшему главному тренеру «РБ Лейпциг» Джесси Маршу.

После 26 игр «Лидс» занимает в таблице АПЛ 16-е место. Команда проиграла 4 матча подряд с общим счетом 2:17.

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