Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона
Венеция
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Анже
Ланс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брест
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Клермон Фут
Бордо
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц
Нант
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Эспаньол
41
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Бетис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:05
Труа
Марсель
Футбол. Зарубежный
19:30
Аугсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
15:00
Монако
Реймс
12
Футбол. Зарубежный
20:05
Специя
Рома
Футбол. Зарубежный
14:35
Торино
Кальяри
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:50
Лацио
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
17:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Монако» без Головина проиграл на последних минутах «Реймсу»

«Монако» уступил «Реймсу» в матче 26-го тура чемпионата Франции.

Монако
РеймсЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Гости взяли верх со счетом 2:1. Причем решающий мяч был забит в уже добавленное ко второму тайму время.

Отметим, что на 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве: две желтые карточки за две минуты получил Жан Лукас. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал эту встречу из-за повреждения.

«Монако» не может выиграть третий матч подряд. В активе команды 38 очков (6-е место).

Читайте также
Монако
1:2
Первый тайм: 0:0
Реймс
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь