«Монако» без Головина проиграл на последних минутах «Реймсу»

Гости взяли верх со счетом 2:1. Причем решающий мяч был забит в уже добавленное ко второму тайму время.

Отметим, что на 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве: две желтые карточки за две минуты получил Жан Лукас. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал эту встречу из-за повреждения.